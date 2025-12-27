＜箸の持ち方で育ちが分かる？＞さすが私の息子だわ〜！「矯正させるから」⇒1ヶ月後【第4話まんが】
私はヨウコ。息子のケイは大学2年生、娘のキヨラは高校2年生です。ある休日の午後、息子が彼女のリナさんを家に連れてきました。しかしリナさんは露出が高めの服に、派手なネイルと明るい髪色。そのうえお箸やお茶碗の持ち方がまるでなっていません。いちいち大げさでうるさいし、思わず「早く別れてくれないかな……」と願ってしまいました。リナさんは「躾」に無頓着なご家庭で育ったのでしょう。交際については一度しっかり息子と話さなくてはいけません。
さすが、しっかり躾けられた私の息子。リナさんのお箸やお茶碗の持ち方は当然気になっていて、何度もリナさんに「行儀が悪い」と注意していたようです。しかも「ウチの母さん、躾にすごく厳しいから」とも忠告しているようで……。
「少しずつリナのことを矯正するつもり」息子はそう言いますが、あの卑しい振る舞いは簡単に直るものでもないでしょう。息子はリナさんの束縛にうんざりしはじめているようだし、この調子なら別れるのは時間の問題……！
実は息子自身もリナさんの所作に疑問を持っていたのだそう。その言葉を聞いてほっとしました。そりゃそうです。今まで大切に育ててきた息子。私の価値観をそのまま受け継いでいることは、考えれば当たり前なのです。息子がきちんとした子に育ってくれていたことが、私は嬉しくてたまりませんでした。
その後しばらくして、息子はリナさんと別れたようです。わが家と価値観が違うのですから仕方ありません。あのときリナさんに覚えた違和感に間違いはなかった。この先、もっと息子にふさわしい女の子が出てきてくれるはず……今はそう思っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
