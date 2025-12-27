【プレーバック2025・中村晃編】

ソフトバンクの選手が、今季の名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回ピックアップする中村晃外野手（36）は9月24日の楽天戦（楽天モバイルパーク宮城）で放った「二ゴロ」を、今季最も印象に残った一打として振り返った。

◇ ◇ ◇

チームの思いをバットに込めた。初回。1番柳田悠岐、2番近藤健介、3番栗原陵矢が安打を3本連ね、いきなり無死満塁という絶好の先制機で4番中村晃に打席が回った。

「ここで点が入らなかったら、さらに状況は悪化するだろうな。絶対に何とかしないと」。まだプレーボールがかかって10分足らずというのに、打席の中村晃は早くも追い詰められたような感覚に襲われていた。

背景には下降気味のチーム状態があった。本拠地で戦った前カードのオリックス4連戦。残り12試合で2位日本ハムに4・5ゲーム差をつけ、リーグ連覇へ突き進んでいたチームだったが、ここで予期せぬ4連敗。ライバル日本ハムには2・5ゲーム差にまで詰め寄られ、閉塞（へいそく）感がチームに充満していた。

しかも、同初戦は同点の9回に守護神杉山一樹が2点を奪われ、結果的に逆転負け。続く2戦目は9回に1点を返すのがやっとで、3、4戦目は零封負けと打線は完全に不振を極めていた。

加えて、チームは同4連戦では中村晃が打席に入る前までの満塁機で11打席無安打と快音を響かすことができず。絶好機で続いた無得点が同一カード4連敗の要因となっていた。それだけに中村晃は「どんな形でもいい。とにかく『チームに得点を』と。チャンスはそう何度もないだろうと思って打席に入った」と覚悟を決めていた。。

ヤフーレが投じた初球のナックルカーブを見送り、1ストライク後の2球目だった。外角高めのチェンジアップを何とかバットに当てると、ボテボテの打球が一、二塁間に転がり、二ゴロでチームに19イニングぶりの得点をもたらした。結果的にこの一打はチームの連敗を止める決勝打となり、その後、チームは連勝でリーグ連覇まで駆け抜けた。

「初球を見逃した時に『大事にいきすぎているな』と（思った）。次のストライクも見逃すとプレッシャーからバットが出て来ないと思って、追い込まれる前に前に飛ばそうと思った。結果は二ゴロだったけど、あの場面はチームに得点をもたらすことが何より大事だと思っていたので、今年一番仕事をした打席になったかなと思います」

代打専従でスタートした2025年シーズン。中村晃は主力の相次ぐ故障などチーム事情から出場機会を得て、規定打席に12打席足りない431打席と存在を示した。放った安打は89本と2年ぶりのシーズン100安打も到達間近だった。8月26日の楽天戦では節目となる通算1500安打も達成した。それでもタカの打撃職人が今季何より印象深く残っていたのは、杜（もり）の都・仙台でチームを勝利に導いた「最高の凡打」だった。（石田泰隆）