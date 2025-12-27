¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¡ÄM¥¹¥Æ¤Çaiko¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×Éþ¾þºî²È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö´ò¤·¤µ¤Ç¿Ì¤¨¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ä²Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥È¤ò¡Ä
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óSUPER LIVE 2025¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¤È¤¢¤ë½÷ÀÉþ¾þºî²È¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¡Äº£Æü¤ÎM¥¹¥Æ¤Çaiko¤µ¤ó¤¬»ä¤Îºî¤Ã¤¿¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Û¤ó¤È¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÃÝÆâ¥Ï¥Ê¥³¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬À½ºî¤·¤¿Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ä²Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥È¤ò¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Çaiko¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡aiko¤âÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍÎÉþ¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°õ¾ÝÅª¡×¡Ö²Î¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤½Ö´Ö¡×¡Ö¤½¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤µ¤Ç¿Ì¤¨¤ë¤ä¤Ä¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍèÇ¯2·î12¡Á18Æü¤Ë½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤ÎPOPUP¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£