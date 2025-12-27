¹õÈ±¤Çà¥¹¥±¥¹¥±á¥É¥ì¥¹¡Ä46ºÐ¡¦±üºÚ·Ã¡Ö»Å»öÇ¼¤á¡×ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¡¼¡ª¡×¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö´ÓÏ½Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¹õÈ±¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±üºÚ·Ã(46)¤¬¶âÈ±¤«¤é¹õÈ±¤Ø¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ä¡£à¥¹¥±¥¹¥±á¥É¥ì¥¹¤ÎÍÅ±ð¤Ê¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð2025Ç¯¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¡£»Å»öÇ¼¤á¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ôÆü!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶»¸µ¤«¤éÏÓ¤Þ¤Ç¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡8·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¤È¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·î¤Ë»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¹õÈ±¤ØÌá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÍÅ±ð¤Ê1Ëç¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¥á¥°¤Á¤ã¤ó¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö´ÓÏ½Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö20ºÐ¤ÎËÍ¤¬¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈþËÆ¡×¡Ö¹õÈ±¤Î¤·¤Ã¤È¤êÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢»ä¤Î±üºÚ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¹õÈ±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¡£