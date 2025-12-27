¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¡×à·ãÊÑáÂçÃÀ¥Õ¥©¥È¡ªÊÆ¥×¥í¥ì¡¼¥µ¡¼à¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤¢¤ß¤¢¤ßá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¨¥°¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥«¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Âç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇØ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤Ò¤§¡Á¡£Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤Èþ½÷¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¥¨¥°¤¤Èþ¿Í¡Å¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö¥ê¥ó¥¸¡¼¥Ö¥ë¥ï¡¼¿§¡¹¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¤ÏUSF Pro 2000Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥×¥í¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï283Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£