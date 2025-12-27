¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥ê¡¼¤¬ÊÆ²¤ÂÐ¹³Àï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë°ÕÍßÅª¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö»ä¤ÎÁÄÀè¤¬¡Ä¡×
¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢2027Ç¯¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹ËþºÜ¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¢¥ï¡¼¥É¼Ì¿¿½¸
59ºÐ¤Îº£¤âÊÆ¥·¥Ë¥¢¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤ÇÀï¤¦¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï1991Ç¯¡¢Êä·ç¤«¤é·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£95Ç¯¤Ë¤Ï¡È¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ»ÃÏ¡É¥»¥ó¥È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÀäÄº´ü¤Ë¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡È¤ªÁû¤¬¤»¥ª¥È¥³¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ²¤ÂÐÀïÀï¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥ê¡¼¤¬27Ç¯¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ç¥¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¤ÎÁÄÀè¤Ï¥³¡¼¥¯½Ð¿È¤Ê¤ó¤À¡×¡£¥³¡¼¥¯¤È¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ë¼¡¤°Âè2¤ÎÅÔ»Ô¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤«¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡£¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¼«¿È¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ê¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ë¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¹ë·æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤³¤È¤ò²ù¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤ÉÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤¹¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï²¤½£¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾¶á2Âç²ñ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤ß¤ÊÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¤½£¥Á¡¼¥à¤ÏÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ®¿´¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï1½µ¤Î¥ª¥Õ¤ËÁ´°÷¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤â¤â¤Ã¤È¡¢ÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤âÈøºê¾»Ê»á¤òÄÉÅé¡¡¡Ö¿¼¤¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ£ÅÄ´²Ç·¤¬ÌÀ¤«¤¹¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¡Èøºê¾»Ê»á¤òÄÉÅé¡Ö¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÊÒ²¬¾°Ç·¤¬½Ð¾ì¤Ø¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¾·ÂÔ¾õ¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå
ÀÐÀîÎË¡¢Íèµ¨¤ÏÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡ÖÌµÍý¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹ËþºÜ¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¢¥ï¡¼¥É¼Ì¿¿½¸
59ºÐ¤Îº£¤âÊÆ¥·¥Ë¥¢¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤ÇÀï¤¦¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï1991Ç¯¡¢Êä·ç¤«¤é·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£95Ç¯¤Ë¤Ï¡È¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ»ÃÏ¡É¥»¥ó¥È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÀäÄº´ü¤Ë¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡È¤ªÁû¤¬¤»¥ª¥È¥³¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ²¤ÂÐÀïÀï¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥ê¡¼¤¬27Ç¯¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ç¥¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¤ÎÁÄÀè¤Ï¥³¡¼¥¯½Ð¿È¤Ê¤ó¤À¡×¡£¥³¡¼¥¯¤È¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ë¼¡¤°Âè2¤ÎÅÔ»Ô¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤«¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡£¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¼«¿È¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ê¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ë¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¹ë·æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤³¤È¤ò²ù¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤ÉÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤¹¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï²¤½£¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾¶á2Âç²ñ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤ß¤ÊÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¤½£¥Á¡¼¥à¤ÏÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ®¿´¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï1½µ¤Î¥ª¥Õ¤ËÁ´°÷¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤â¤â¤Ã¤È¡¢ÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤âÈøºê¾»Ê»á¤òÄÉÅé¡¡¡Ö¿¼¤¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ£ÅÄ´²Ç·¤¬ÌÀ¤«¤¹¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¡Èøºê¾»Ê»á¤òÄÉÅé¡Ö¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÊÒ²¬¾°Ç·¤¬½Ð¾ì¤Ø¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¾·ÂÔ¾õ¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå
ÀÐÀîÎË¡¢Íèµ¨¤ÏÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡ÖÌµÍý¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É