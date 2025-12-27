Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡¡ÂçÃíÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Í¥¿¤òÉ¬¤º´Ñ¤Æ¤«¤é¿²¤ë¡×¡¡¥Ü¥±¤Î±éµ»¤òÀä»¿
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì»á¡Ê57¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Í¥¿¤òÉ¬¤º2²ó¸«¤Æ¤«¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃíÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡ÖM-1¤ò´Ñ¤¿Ìë¤«¤éËèÈÕ¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤òÉ¬¤º2²ó´Ñ¤Æ¤«¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÖÌÚ¤¯¤ó¤Î±éµ»¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£Ç¯¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÀ©¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø¸À¤ï¤µ¤ì¤Æº£»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹±éµ»¡Ù¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÀß³Ú¤¯¤ó¤Ë¡Ö1000ËüÆþ¤ë¤ó¤À¤«¤é°áÁõÇã¤¤¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤ÆÃå¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î°áÁõ¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¡©¤À¤Ã¤Æ¡¢¸µ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤¬Ãå¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥Ä¡ª¡ª¡×¤ÈÀÖÌÚÍµ¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡ÅÄ¤µ¤óºîÉÊ¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«½Ð¤ëÆü¤¤Þ¤¹¤«¤Í¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦½é¤á¤Æ¸«¤¿²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤¢¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ó¤ÇÂ¿Ê¬Çã¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÖÌÚ¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£