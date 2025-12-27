ローラ、9時間で描き上げた墨絵公開「躍動感ある」「パワーを感じる」と絶賛の嵐
【モデルプレス＝2025/12/27】モデルのローラが12月26日、自身のInstagramを更新。2026年の干支「馬」をテーマにした自作の墨絵作品を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳モデル「躍動感ある」9時間で描き上げた墨絵
ローラは「Merry Christmas きのうは、クリぼっちだったから、日本画の先生に連絡をして、一緒に墨絵を描きませんかとお誘いをしたらOKとゆってくれたので、2人で9時間ずっと来年の干支の馬の絵を描きながら過ごしたよ」とコメントを添え、約9時間かけて描き上げた作品を披露。2026年の干支である「馬」の立て髪の表現に苦戦しながらも、「もうこれでいいや！と思って終わらせたら、なんだかちょっと愛着が湧いてきた」と振り返り、墨絵の奥深さと制作過程の楽しさを語っている。
この投稿には、ファンから「躍動感ある」「墨絵に挑戦する姿が素敵」「上手い」「作品からパワーを感じる」「9時間も描いてたなんてすごい」「愛着が湧く気持ちわかる」「玄関に飾りたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ローラ、9時間かけて描いた“干支の馬”墨絵を披露
◆ローラの投稿に反響
