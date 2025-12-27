間宮祥太朗＆新木優子「良いこと悪いこと」SPコンテンツ配信決定 キャストが“考察の向こう側”語る
【モデルプレス＝2025/12/27】12月20日に最終回を迎えた、俳優の間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）。このたび、スペシャルインタビュー「キャストが語る『考察』の向こう側」が、12月31日午後3時よりHuluにて独占配信されることが決定した。
【写真】「良いこと悪いこと」放送中に出せなかった間宮祥太朗のオフショ「考察変わってたかも」
毎話細部にまで張り巡らされた伏線の数々に、何度も観返しながら考察を深める視聴者が続出した同作。SNSでも毎週関連ワードがトレンド入りするなど、今秋“予測不能”な考察ミステリーとして注目を集めた。最終話では、連続殺人事件が遂に最終局面を迎え、これまでの出来事と“事件の真犯人”によって散りばめられていた違和感を一つ一つ紐解きながら、事件の裏に隠された真実へと迫っていく。
そして、忘れ去られていた過去とそれぞれが抱えてきたことが交錯した先に衝撃の真相が明かされ、SNS上では「普段ドラマ見ない自分でもどハマりするくらい面白かった」「考察しながら見るのが本当に楽しかった」といった反応や「メッセージ性ありすぎて今の子供とかに見てほしいくらい面白かった」「最終話のメッセージ性と演技がすごい」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。
Huluでは、さらに物語を深く味わえるスペシャルコンテンツの配信が決定。視聴者を熱狂させた様々な“考察”と“真犯人”について、キャストたちのインタビューや撮影メイキングとともに深掘りするスペシャルインタビュー「キャストが語る『考察』の向こう側」を配信する（※配信開始時間は変更の場合あり／※本ドラマ本編のネタバレ含む）。
インタビューには主演の間宮、新木の2人に加えて、森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、稲葉友などメインキャストが登場。毎話白熱していった“考察合戦”や反響の声をどう感じていたのか？“真犯人”を知った時の衝撃や、何を思いながら演じていたのかなど、全話放送・配信後の今だからこそ楽しめるスペシャルな内容で届ける。なお、Huluではドラマ本編とHuluオリジナルストーリーも全話独占配信中。「良いこと悪いこと」の世界をより深く、余すことなく堪能できる。
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。（modelpress編集部）
◆「良いこと悪いこと」スペシャルコンテンツ配信決定
◆「良いこと悪いこと」キャストが“考察の向こう側”語る
◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」
