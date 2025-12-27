「今日好き」2児の母・重川茉弥、新居の広々リビング公開「高級感がすごい」「広すぎて衝撃」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が12月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。新居への引越しが完了したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」2児の母「センス抜群」新居の広々リビング公開
重川は「そういえば、引越し完了しました」「ダンボールまだまだ残ってるから早く整理してルームツアー撮るね〜」と綴り、広々としたリビングの様子を公開。シックな色合いのアイランドキッチンや落ち着いたトーンの壁紙が印象的な、モダンで広い新居の内部を披露している。
この投稿に、ファンからは「高級感がすごい」「センス抜群の家で憧れる」「広すぎて衝撃」「ルームツアーが楽しみすぎる」「モデルルームみたいでレベチ」「新生活楽しんで」「このキッチンでお料理するの見たい」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」2児の母「センス抜群」新居の広々リビング公開
◆重川茉弥、新居への引越し完了を報告
重川は「そういえば、引越し完了しました」「ダンボールまだまだ残ってるから早く整理してルームツアー撮るね〜」と綴り、広々としたリビングの様子を公開。シックな色合いのアイランドキッチンや落ち着いたトーンの壁紙が印象的な、モダンで広い新居の内部を披露している。
◆重川茉弥の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「高級感がすごい」「センス抜群の家で憧れる」「広すぎて衝撃」「ルームツアーが楽しみすぎる」「モデルルームみたいでレベチ」「新生活楽しんで」「このキッチンでお料理するの見たい」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】