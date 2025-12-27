¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥È¥é¥ó¥×·Ø¤Ç¡×¤Ï¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤Ë¡Ä½éË¬ÊÆ¤Ø¡ÖÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¥é¥Ö¥³¡¼¥ë·«¤êÊÖ¤·¤ËÉº¤¦¾ÇÁç´¶
¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï25Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ëË¬ÊÆ¤Î»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î³ä¤ÈÁá¤¤»þ´ü¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö3·î¸åÈ¾¡×¤ÎÆüÄø¤òÊÆÂ¦¤ØÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÇÁç´¶¤ÎÉº¤¦¡Ö¥È¥é¥ó¥×·Ø¤Ç¡×¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬¡Ö¿ÆÊÆ¥¿¥«ÇÉ¡×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø Ãæ¹ñ¶¼°Ò¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë·³³È¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é
¡¡Ë¬ÊÆ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢4·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤òÁ°¤ËÆüÊÆ¤Î·ëÂ«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£¤¿¤À¡¢Ä´À°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Á°¤ÎË¬ÊÆ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë3·î¤Ê¤éË¬ÊÆ¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¡¢¡Ø3·î¸åÈ¾¡Ù¤ÎÆüÄø¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ü¸¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁ°¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤âË¬ÊÆ¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä´À°¼¡Âè¤Ç¤Ï»þ´ü¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£Å¬Åö¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á
¡¡»þ´ü¤ò½ä¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÌäÂê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÉ½Î©¤Ã¤¿»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ç¤¹¤é¡¢19Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤äÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÖÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¸ªÆþ¤ì¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÃæÀÜ¶á¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüÃæÂÐÎ©¤Ø¤Î¿¼Æþ¤ê¤òÈò¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¨¡¨¡¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½éË¬ÊÆ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢ËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Ç°ìÃ×¡×¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸µ³°Ì³¾Ê¹ñºÝ¾ðÊó¶ÉÄ¹¤ÎÂ¹ºêµý»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎÇ¤´üÃæ¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ¥Àè»ö¹à¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÆÃæ²ñÃÌÁ°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¾·×¡¢¹â»Ô»á¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ÏÈò¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÆµÄ²ñ¤ÇÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤¬Ãæ¹ñ¤Î°Ò°µ¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»Ý¤Î·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²þ¤á¤Æ»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Å¬Åö¤Ë¤¢¤·¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÆüÃæÂÐÎ©·ã²½¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¼«¶È¼«ÆÀ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÍê¤Ã¤Æ²ò·è¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤ªÌç°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¹¥¤ß¤Î·³³È¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤âÆ±¤¸¡£