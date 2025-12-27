¿·NISA¤Ç¤âÇ¯4²ó·è»»·¿¤ò3ËÜÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐËè·îÊ¬ÇÛ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡Ú¥Þ¥Í¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ¡Û#100
¥Ó¥Ó¤ë¤Ê¡ª¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ 2026Ç¯Áá´üÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö±ß°Â¤Ë»õ»ß¤á¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼±¼Ô
¡¡º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëËè·îÊ¬ÇÛ·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡£¡Ö¿·NISA¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯4²ó·è»»·¿¤Î¿Íµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡·è»»·î¤Î°Û¤Ê¤ëÇ¯4²ó·è»»·¿¤ò3ËÜÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÊ¬ÇÛ¶â¤òËè·î¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÇËè·îÊ¬ÇÛ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤Î°Â¤¤Ç¯4²ó·è»»·¿¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎETF¡Ö¥·¥å¥ï¥Ö¡¦ÊÆ¹ñÇÛÅö³ô¼°ETF¡×¡ÊSCHD¡Ë¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¡£SCHD¤Ï¡Ö¥À¥¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÇÛÅö100¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹ETF¡£¤³¤Î»Ø¿ô¤Ï¡¢¹âÇÛÅö¤«¤ÄºâÌ³·òÁ´À¤äÇÛÅö¤Î·ÑÂ³À¤¬¹â¤¤100ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SCHD¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤Ï¡Ö³ÚÅ·¡¦¥·¥å¥ï¥Ö¡¦¹âÇÛÅö³ô¼°¡¦ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê»ÍÈ¾´ü·è»»·¿¡Ë¡×¡ÖSBI¡¦S¡¦ÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÇ¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡×¡ÖTracersDJUS¥Ç¥£¥Ó¥Ç¥ó¥É100¡ÊÊÆ¹ñ¹âÇÛÅö³ô¼°¡ËÇ¯4²óÊ¬ÇÛ·¿¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¼Â¼ÁÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤ÏÇ¯0.1¡ó¶¯¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¯4²ó·è»»·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ÇÊ¬ÇÛ¶â¤òËè·î¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö³ÚÅ·¡¦¹âÇÛÅö³ô¼°¡¦ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê»ÍÈ¾´ü·è»»·¿¡Ë¡×¡Ö³ÚÅ·¡¦¹âÇÛÅö³ô¼°¡¦ÊÆ¹ñVYM¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê»ÍÈ¾´ü·è»»·¿¡Ë¡×¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£3ËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î·è»»·î¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ò3ËÜ¹ç·×¤¹¤ë¤È245±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯980±ß¤È¤Ê¤ë¡£Ä¾¶á¤Î´ð½à²Á³Û¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢3ËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ò¶ÑÅù¤Ë¹ç·×¤Ç1000Ëü±ßÊ¬ÊÝÍ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯Ìó27Ëü±ß¡Ê·î´¹»»Ìó2Ëü3000±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡SBI¾Ú·ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤éÁ°½Ò¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¡ÖSBIÆüËÜ¹âÇÛÅö³ô¼°¡ÊÊ¬ÇÛ¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÇ¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡×¡ÖSBI¡¦V¡¦ÊÆ¹ñÁýÇÛ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÇ¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£3ËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¡¡Åê¿®¶¨²ñ¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÇ¯4²ó·è»»·¿¡¦¿·NISAÂÐ¾Ý¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢248ËÜ¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¡¡
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¸þ»³Í¦¡Ë