中森明菜vs松田聖子リターンズ！ 年末ディナーショーでファンを喜ばす80年代アイドル2トップ、稼いだのはどっち？
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬½é¤á¤Æºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò12·î24Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±Æü¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡Ö45¼þÇ¯¡×¤Ç¤âÏª½Ð·ã¸º¤Î¥Ê¥¾¤È¸½ºßÃÏ 26Æü¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD½Ð±é¤ÇÃíÌÜ
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Îºî¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ØMerry Cristmas, My Heart¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤ÐÀ§ÈóÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ï23Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Î8Ç¯¤Ö¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÅìµþ¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢29Æü¤È30Æü¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÂçºå¡Ù¤Ç¤â³«¤«¤ì¡¢¸ø±é¤´¤È¤ËSNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ä´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×8¸ø±é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È9Ëü±ß¤Ç´°Çä¸æÎé¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡Ö´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ï7·î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤ò5Æü´Ö¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿1980Ç¯Âå¤ÎNHK½Ð±éÈÖÁÈ¤Î±ÇÁü¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë1·î4Æü¤«¤éBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö:Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬4ËÜ¡¢½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â5·î¤Ë¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç·¿¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÀºÚ¤Ï2010Ç¯¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤â¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î²²Â¬¤âÎ®¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤ÎÅö»þ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿°Õµ¤¸®¹â¤Ö¤ê¤Ë¡¢¸ý¤µ¤¬¤Ê¤¤¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹¤¯µÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥¯¤ÎÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ô¤¬¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¢£¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¿80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë
¡¡ËÜ¿Í¤òÃÎ¤ëË¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁ´À¹´ü¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤è¡£Á´À¹´ü¤ÎÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤Ê¤É¤Ç¿äÄê¤Ç¤â¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡Ø1Æü3000Ëü±ß²Ô¤°¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁ´À¹´ü¤Î¿äÄêÇ¯¼ý¤Ï7²¯¡Á8²¯±ß¡¢¥·¥ó¥°¥ë°õÀÇ¤À¤±¤Ç3²¯6100Ëü±ßÄ¶¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç10²¯±ßµ¬ÌÏ¡¢Áí»ñ»º¤Ï¿ô½½²¯±ßÄ¶¤Ê¤ó¤Æ¿ô»ú¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤ÇÇ¯¼ý1²¯±ßÄ¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ºß¤ÎÉü³è·à¤ò¡Ø¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡³èÆ°µÙ»ßÃæ¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÄÌ¿®¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¾ï¡¹¡¢½ñ¤¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀºÚ¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ²Î¤¨¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Ï¡ÖÁ´À¹´ü¤Î¿äÄêÇ¯¼ý10²¯±ßÄ¶¡¢À¸³¶Áí³Û¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
