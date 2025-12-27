2026Ç¯1·î´üTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ç¼ç±é Àä¹¥Ä´¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¡È3¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬1·î´ü¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ÎëÌÚ±é¤¸¤ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÌµ¼Â¤Îºá¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡×·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤¬Èó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüÍË·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¡Ê¥Û¥ê¥×¥í¡Ë¤ÎÀèÇÚ¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤Î¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ³¦¤¬ÉñÂæ¤ÇJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë´¶Æ°ºî¤ÇÁ´10ÏÃ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï10.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Çº£Ç¯¤Î10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¡£¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤¬¤³¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¼«¿È¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¡Ê2021Ç¯7·î´ü¡Ë¤È¡¢¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¡Ê2023Ç¯3·î´ü¡Ë¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¡£¤½¤ÎÁ´ÏÃÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì13.6¡ó¡¢9.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ÎëÌÚ¤Ï¼«¿È¤Î»ý¤Ä¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤È¤âÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸1·î´ü¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Î»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢º£Ç¯10·î´ü¤Î¼ç±é¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent¡¡Truth¡Á¡×¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²áµî¤Î¡ÈÎø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¿Íµ¤¤¬²óÉü¤·¤¿ÃÝÆâ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚ¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁCAPITAL CRISIS¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢Netflix¤Î¡Ø¥·¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ô¤®Åª¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡È´ÇÈÄÇÐÍ¥¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·¥É¥é¥Þ¤ÇºÊÉ×ÌÚ¡¢ÃÝÆâ¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÏÈ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤Î»ëÄ°Î¨¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢´ÇÈÄÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë12·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡¢11¼Ò¤ÇÁí¹ç10°Ì¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¡¢ÃÝÆâ¤Î3¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê9¼Ò¡Ë¤âÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤¬¡¢ºÊÉ×ÌÚ¡¢ÃÝÆâ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²áµîºîÉÊ¤Î¡È3¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤¢¤¤¤Þ¤ß¤¨¤ë¿·½Õ¤Î¥É¥é¥Þ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
