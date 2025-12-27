¶¶²¼Å°»á¤¬»ØÅ¦¡¡µÄ±¡Äê¿ôºï¸º¤Ï°Ý¿·¤Î¡Ö£±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¤Î»ÞÈÖ£³¤°¤é¤¤¡×¡¡¡È£±¤Î£±¤Î£±¡É¤Ï
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£¹»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ï¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡Ö£±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡×¤È·Ç¤²¤ëµÄ±¡Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤È¤¤¤¦¡¢Âçºå»Ô¤ÈÂçºåÉÜ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÌò½ê¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬µÈÂ¼¤µ¤ó¡ÊÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ë¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¶¶²¼»á¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î¤È¤³¤í¤ò¸À¤¤²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Ã¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º²þ³×¤Ç¡ÊµÈÂ¼»á¤Ï¡Ë¡Ø£±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ï¡È£±¤Î£±¤Î£³¡É¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¤Î»ÞÈÖ£³¤°¤é¤¤¤Ç¡£¡È£±¤Î£±¤Î£±¡É¤ÏÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤È¼«Àâ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµÈÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êª¸ì¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÉû¼óÅÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Åìµþ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©¤ò²þ¤á¤Æ¡¢£¹¤«¤é£±£°¤°¤é¤¤¤ÎÆ»½£À©¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î£¹¤«¤é£±£°¤ÎÆ»½£¤Ë¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½£¤ÎÅÔ¤¬Éû¼óÅÔ¡£¤¿¤ÀÅìµþ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦ÆüËÜ¤Î£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Ë®À©¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½£¤Ç¼«Î©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×
