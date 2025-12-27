材料たったの3つ！ザクザク食感が楽しい「卵なしオールドファッション」作ってみた

卵・バターなしで簡単！「材料3つオールドファッション」作ってみた

ドーナツショップやスーパー、コンビニなどで売られているオールドファッション。サクサクの食感とシンプルな味わいで、老若男女問わず人気のドーナツです。

今回は、たった3つの材料で簡単にオールドファッションが作れるというレシピを、実際に試してみました。





卵もバターも使わないドーナツ、いったいどんな味わいに仕上がるのかワクワクします！

生地はしっかりと手でこねる

1. 材料はホットケーキミックスと片栗粉、はちみつ。3つの材料を全てボウルに入れ、水を加えたらヘラで混ぜます。生地がおおむねまとまったら、手でこねてしっかりと混ぜ合わせましょう。





2. 生地を麺棒で1cmくらいの厚さにのばしたら、ドーナツの形に抜きます。今回は直径の違う2つのクッキー型を使いました。

円に沿って一周、爪楊枝やナイフで筋をつけておくと、オールドファッション特有のきれいな割れ目ができるそうです。





3. 180度に温めておいた揚げ油にドーナツを入れます。しばらくすると、筋にそって割れ目ができました！途中でひっくり返し、両面が色づいたら油から引き上げて完成です。





ザクザクの食感でおいしい！





きれいな割れ目がつくことで、お店で売っているようなオールドファッションに仕上がったと思います。さっそく食べてみました。





ザクザクした歯ごたえは、まさにオールドファッションという印象。こんなにザクザクに仕上がるのは、生地に加えた片栗粉の効果でしょうか。軽い食べごたえで、いくつでも食べてしまいそうです。

生地はほんのりとはちみつの甘みが広がる素朴な味わい。カフェオレやココアなど、どんな飲み物とも合いそうです。

家にあるものでドーナツ型に

実際に作ってみて感じたポイントは、生地をしっかり混ぜること。また、ドーナツ型に抜くときにベタつくようであれば、打ち粉を少し振るといいですよ。

おうちにドーナツ型やクッキー型がない場合は、きれいに洗った空き瓶やお皿などで型を抜くこともできます。おうちにあるものでドーナツ型を作ってみてくださいね。

卵なしで作れる手軽なドーナツ

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、「サクサクに揚がりました！」「子どもたちと簡単に作れました！子どもが大喜び」など、簡単においしいドーナツが作れると感動の声がたくさん届いています。

卵やバターを使わないから、気軽にドーナツ作りを楽しめるレシピ。チョコレートをコーティングしたり、シナモンシュガーをまぶしたりとアレンジも楽しめそうです。

揚げたてドーナツが食べたい！という日に、ぜひ作ってみてくださいね。

