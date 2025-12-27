¶å½£ÁªÈ´¡¢ËÌ³¤Æ»ÁªÈ´ÇË¤ë¡¡ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÄ¹»³ÉðÂ¢¤¬´°Éõ¾¡Íø¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÆü¹â¹»Ìîµå¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î2ÆüÌÜ¤Ï26Æü¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤Î¿·Áñµå¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¶å½£ÁªÈ´¤¬ËÌ³¤Æ»ÁªÈ´¤ò4¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¶å½£ÁªÈ´¤ÎÀèÈ¯¡¢Ä¹»³ÉðÂ¢¡Ê2Ç¯¡¢ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡Ë¤¬7²ó¤ò90µå¤ÇÅê¤²È´¤´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¹Å¤á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¹¥¤¤ÇÅê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
25Æü¤ÎÊ¿ÄÃ¹â¹»¡ÊËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¡ËÀï¤Ë¤âÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹»³¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤ÇÂÐ·è¤Ï1ÂÇÀÊ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÄÃ¹â¤ÏÀè·îËö¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¹õÉ¿´ú¡×¤Ç8²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ÎOB¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ÅÎÓâÏßì¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ù¼ãô¦¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¶å½£ÁªÈ´¤ÎÂÇÀþ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤ÎÌ¶ÎéæÆ¡Ê2Ç¯¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡Ë¤¬½é²ó¤Ëº£Âç²ñ½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Æó²ó¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£Ì¶Îé¤Ï¡¢¸µÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¿ÄÃ¹â¤È¡Ö¹õÉ¿´ú¡×½àÍ¥¾¡¹»¤ÎÍåÅì¹©¶È¹â¹»¡ÊËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬±«¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
