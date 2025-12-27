磐田ファンに残念な思いをさせた...それは決して忘れない。完全移籍に移行の技巧派MFが誓う「必ず昇格したい」
確かなテクニックと戦術眼。技巧派MFは来季もジュビロ磐田で戦う。
2025シーズン途中にサンフレッチェ広島から磐田にレンタル移籍した井上潮音。１年でのJ１復帰を目ざしたチームで15試合・１得点を記録した。
５位フィニッシュの磐田はJ１昇格プレーオフの準決勝で敗れ、目標を達成できず。12月27日に磐田への完全移籍が発表された井上は、クラブの公式サイトで「今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました」とコメント。「その思いを忘れず、まずは次の半年でしっかりとチームとして積み上げ、その一年後に必ず昇格したいと思います」と気を引き締めた。
悔しさを糧に、さらなる奮起を誓った井上が2026年にどんな活躍を見せるか注目だ。
