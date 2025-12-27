「ほんとにキタ――」「世界基準を知る男」37歳元日本代表MFの神戸移籍にワクワクが止まらない！「サコよっち乾の３トップあるかも」
「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です」
神戸が12月27日に正式発表。清水エスパルスを退団していた37歳MFの新天地が決まった。
神戸の公式サイトで挨拶した元日本代表は、「ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います」とコメント。次のように続ける。
「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています。
エスパルス退団が決定した際、最終戦でも多くのファン・サポーターの皆さんから「どこにいても応援する」と言っていただけたこと、たくさんのサッカー少年・少女が一緒に泣いてくれたこと、「サッカーを続けてほしい」と言ってくれたことが、本当に大きな支えとなりました。
そんな子どもたちに、また僕のプレーを観てもらえることを本当に嬉しく思いますし、ヴィッセル神戸で結果を出し、熱いファン・サポーターの皆さまに応援していただけるよう、チームに貢献していきたいと思っています。応援よろしくお願いします」
クラブの公式Xでも加入が伝えられると、「ほんとにキタ――」「味方になると楽しみな選手！」「日本のファンタジスタ！！神戸を頼みます！」「子どもたちをワクワクさせる、魔法使いのような人です」「また１人世界基準を知る男が！」「大迫勇也、武藤嘉紀と共闘！」「サコよっち乾の３トップいつかあるかもな笑」といった声があがった。
かつてロシアW杯を戦った仲間たちとの共闘にも期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
神戸が12月27日に正式発表。清水エスパルスを退団していた37歳MFの新天地が決まった。
神戸の公式サイトで挨拶した元日本代表は、「ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います」とコメント。次のように続ける。
「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています。
そんな子どもたちに、また僕のプレーを観てもらえることを本当に嬉しく思いますし、ヴィッセル神戸で結果を出し、熱いファン・サポーターの皆さまに応援していただけるよう、チームに貢献していきたいと思っています。応援よろしくお願いします」
クラブの公式Xでも加入が伝えられると、「ほんとにキタ――」「味方になると楽しみな選手！」「日本のファンタジスタ！！神戸を頼みます！」「子どもたちをワクワクさせる、魔法使いのような人です」「また１人世界基準を知る男が！」「大迫勇也、武藤嘉紀と共闘！」「サコよっち乾の３トップいつかあるかもな笑」といった声があがった。
かつてロシアW杯を戦った仲間たちとの共闘にも期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集