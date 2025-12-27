―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　ＮａＩＴＯ <7624>
　26年2月期の連結経常利益を従来予想の5億6000万円→3億円(前期は5億0200万円)に46.4％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7068> ＦフォースＧ 　東Ｇ　　 -9.79 　 12/25　　上期　　　 41.92
<9976> セキチュー 　　東Ｓ　　 -7.29 　 12/24　　　3Q　　　-10.98
<6905> コーセル 　　　東Ｐ　　 -7.11 　 12/19　　上期　　　-80.30
<7545> 西松屋チェ 　　東Ｐ　　 -6.95 　 12/19　　　3Q　　　 -1.86
<7624> ＮａＩＴＯ 　　東Ｓ　　 -6.25 　 12/24　　　3Q　　　　1.69

<8227> しまむら 　　　東Ｐ　　 -5.55 　 12/22　　　3Q　　　　4.66
<7447> ナガイレーベ 　東Ｐ　　 -4.64 　 12/25　　　1Q　　　-22.96
<2796> ファマライズ 　東Ｓ　　 -3.39 　 12/25　　上期　　 1031.03
<3333> あさひ 　　　　東Ｐ　　 -2.88 　 12/22　　　3Q　　　-20.19
<4465> ニイタカ 　　　東Ｓ　　 -2.75 　 12/24　　上期　　　 32.60

<7965> 象印 　　　　　東Ｐ　　 -2.54 　 12/25　本決算　　　-14.46
<8276> 平和堂 　　　　東Ｐ　　 -2.47 　 12/25　　　3Q　　　　1.37
<4716> 日本オラクル 　東Ｓ　　 -2.08 　 12/23　　上期　　　　1.94
<3160> 大光 　　　　　東Ｓ　　 -1.60 　 12/22　　上期　　　-60.81
<7921> 宝＆ＣＯ 　　　東Ｐ　　 -0.65 　 12/25　　上期　　　　7.76

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース