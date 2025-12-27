

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.5 ＮａＩＴＯ <7624>

26年2月期の連結経常利益を従来予想の5億6000万円→3億円(前期は5億0200万円)に46.4％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7068> ＦフォースＧ 東Ｇ -9.79 12/25 上期 41.92

<9976> セキチュー 東Ｓ -7.29 12/24 3Q -10.98

<6905> コーセル 東Ｐ -7.11 12/19 上期 -80.30

<7545> 西松屋チェ 東Ｐ -6.95 12/19 3Q -1.86

<7624> ＮａＩＴＯ 東Ｓ -6.25 12/24 3Q 1.69



<8227> しまむら 東Ｐ -5.55 12/22 3Q 4.66

<7447> ナガイレーベ 東Ｐ -4.64 12/25 1Q -22.96

<2796> ファマライズ 東Ｓ -3.39 12/25 上期 1031.03

<3333> あさひ 東Ｐ -2.88 12/22 3Q -20.19

<4465> ニイタカ 東Ｓ -2.75 12/24 上期 32.60



<7965> 象印 東Ｐ -2.54 12/25 本決算 -14.46

<8276> 平和堂 東Ｐ -2.47 12/25 3Q 1.37

<4716> 日本オラクル 東Ｓ -2.08 12/23 上期 1.94

<3160> 大光 東Ｓ -1.60 12/22 上期 -60.81

<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ -0.65 12/25 上期 7.76



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

