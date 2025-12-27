

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3549> クスリアオキ 東Ｐ +19.31 12/25 上期 5.39

<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ +8.20 12/23 3Q 31.39

<3321> ミタチ産業 東Ｓ +4.60 12/25 上期 66.04

<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ +1.06 12/19 本決算 40.79

<6279> 瑞光 東Ｐ +0.10 12/25 3Q 黒転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

