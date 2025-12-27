―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3549> クスリアオキ 　東Ｐ 　 +19.31 　 12/25　　上期　　　　5.39
<2354> ＹＥデジタル 　東Ｓ　　 +8.20 　 12/23　　　3Q　　　 31.39
<3321> ミタチ産業 　　東Ｓ　　 +4.60 　 12/25　　上期　　　 66.04
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 +1.06 　 12/19　本決算　　　 40.79
<6279> 瑞光 　　　　　東Ｐ　　 +0.10 　 12/25　　　3Q　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース