◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(27日、京王アリーナTOKYO)

日本のトップレベルの選手たちが競い合う、国内最高峰のバドミントン大会。競技3日目となる27日には、女子シングルスの3回戦が行われ、ベスト8が決定しました。

年間ポイント上位8人のみが出場できる世界大会・ワールドツアーファイナルズに出場した山口茜選手と宮崎友花選手。今大会ではともに2回戦から出場し、初戦でストレート勝利を飾りました。この日行われた3回戦では、山口選手は18歳の白川菜結選手と対戦。憧れの選手として山口選手の名をあげる白川選手は、力強いショットを続け第1ゲームを21-15で奪います。それでも山口選手は第2ゲームから反撃。試合に「2-1」(15-21、21-10、21-9)で勝利し、ベスト8入りを決めました。

宮崎選手は3回戦でもストレート勝利。試合序盤はミスショットも続き、相手に優位とされる場面も見られましたが、見事なコースへの技ありショットなどで得点を重ね「2-0」(21-13、21-9)で勝利しました。

その他にも、奥原希望選手、仁平菜月選手、明地陽菜選手、郡司莉子選手、水津愛美選手、古川佳奈選手が準々決勝へ進出。日本代表選手同士の対戦など注目カードが続きます。