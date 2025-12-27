身を隠す必要ある場合は既存の施設に

厚生労働省は２０２６年から、ＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）や貧困などの問題を抱える女性のための「女性自立支援施設」について、生活制限を緩和した新たな施設の普及を開始する。

携帯電話使用や外出の禁止などの厳しい生活制限を課さない施設を増やすことで女性が入所しやすい環境を整備する狙いがある。

女性自立支援施設は、２４年４月に施行された困難女性支援法に規定されたもの。現在、３９都道府県に計４７か所設置されている。都道府県などが運営し、ＤＶ被害のほか、貧困や障害などの事情がある女性を受け入れて保護する。これとは別に、短期的な受け入れに特化した「一時保護所」も４７都道府県に設けられている。

ただ、同省の２３年度の調査では、全国の支援施設で計１１２８人の定員に対し、平均入所者数は２５５人と、２割程度にとどまっている現状がある。ほとんどの施設は、ＤＶ加害者らからの追跡を防ぐためといった理由で、携帯電話の使用禁止、外出、通勤・通学の禁止といった厳しいルールが一律に課されており、入所を見送るケースが多いという。

このため、厚労省は、既存の施設とは別に、生活制限を緩和した新たな施設の設置を促進するため、都道府県を支援することにした。身を隠す必要がある女性については引き続き既存の施設に入所してもらい、それ以外の人には、携帯電話使用や通勤・通学も可能な生活制限を緩和した施設を整備することで、入所のハードルを低くする考えだ。通勤や通学を続けられることで、早期の社会復帰につながるとの期待もある。

同省は新施設の設置に伴う運営費用を補助する方針で、１月にも各都道府県に詳細を通知する。２６年の実績を踏まえ、支援の拡充も検討する。