£±£²·î¤ËÂç³Ø£´Ç¯À¸¤¬½¢¿¦³èÆ°¡Ä¡ÖÄÌÇ¯ºÎÍÑ¡×Æ³Æþ¤¹¤ë´ë¶ÈÁý¤¨¡¢ÆâÄê»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤´ë¶È¡×Ãµ¤¹
¡¡Â´¶È¤ò£³¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿£±£²·î¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ËÎå¤àÂç³Ø£´Ç¯À¸¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÄê¤¬¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏÆâÄê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é½¢³è¤òÂ³¤±¤ë³ØÀ¸¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ºÎÍÑÍ½Äê¿ô¤òËþ¤¿¤»¤ºÊç½¸¤òÂ³¤±¤¿¤ê¡¢ÄÌÇ¯ºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢½¢³è¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉðÀÐ¾¹°¡Ë
È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«
¡¡¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ËÂç´ë¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡£Áá°ðÅÄÂç£´Ç¯¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¡Ê£²£²¡Ë¤Ï£±£²·î¾å½Ü¡¢Âç¼ê£É£Ô´ë¶È¤ÎºÎÍÑÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½¢³è¤Ï£³Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ë»Ï¤á¤¿¡££µ¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¤¡¢£´Ç¯À¸¤Î£¶·î¤Ë½ª¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆâÄê¼°¤¬¶á¤Å¤¤¤¿½©¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÄÌÇ¯ºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤«¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆâÄê¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÎÍÑÁª¹Í¤Ë±þÊç¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Ë¤â±þÊç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
½¢¿¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤â
¡¡£´Ç¯À¸¤é£²£°£²£¶Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¸þ¤±½¢¿¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¡¢¤Þ¤À³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£²·î£¸Æü¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¢¿¦¾ðÊó²ñ¼Ò¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡×¼çºÅ¤Î¹çÆ±½¢¿¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä³°¿©¤Ê¤ÉÌó£³£°¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Ìó£±£²£°¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î»äÎ©Âç£´Ç¯¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆâÄê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö²Æ¤Þ¤Ç¸øÌ³°÷»î¸³¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢½¢³è¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£±þÊç²ÄÇ½¤Ê´ë¶È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤Æ²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈÔ²ó¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤Î»äÎ©Âç£´Ç¯¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡¢£´·î¤ËÃæ·ø£É£Ô´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¡£¸¦½¤¤äº©¿Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤òÂ´¶È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃµ¤·¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤ÎÆâÄêÀè¤Ç²æËý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡½ÐÅ¸¤·¤¿¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾²°¥Õ¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÇºÎÍÑ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾åÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Ö½¢¿¦Àè¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£°ÕÍß¤Î¹â¤¤³ØÀ¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆâÄê¼°¤ÇÁª¤Ö
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÂç³Ø¿·Â´¤ÎºÎÍÑÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑÁª¹Í¤Ï£´Ç¯À¸¤Î£¶·î£±Æü°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦´ë¶È¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¼ã¼ê¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ÇºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÁá´ü²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£¶Ç¯Â´¤Î½¢³èÀ¸¤Ï£µ·îËö»þÅÀ¤Ç£·£·¡ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£´£¹¡ó¤¬³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÆâÄê¼°¤ò½ª¤¨¤¿£±£°·îÃæ½Ü»þÅÀ¤Ç¤â¡¢£±£µ¡ó¤Î³ØÀ¸¤Ï½¢³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Á£³¿Í¤Ë£±¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÆâÄê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£½¢³è¤ÏÁá¡¹¤Ë½ª¤¨¤ë³ØÀ¸¤ÈÄ¹¤¯Â³¤±¤ë³ØÀ¸¤ËÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¥ã¥ê¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¥é¥Ü¤ÎÃæÅç±ÑÎ¤¹á¸¦µæ°÷¤Ï¡ÖÆâÄê¼°¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æþ¼Ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¡£ÆâÄê¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¡Ø·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ù³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢½¢³è¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
£³³ä¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÄÌÇ¯ºÎÍÑ¡×Æ³Æþ
¡¡ºÎÍÑ»þ´ü¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡ÖÄÌÇ¯ºÎÍÑ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Î±³Ø¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿³ØÀ¸¤äÂç³Ø±¡À¸¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯Â´¤«¤é¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤òÇÑ»ß¤·¡¢¿¦Ì³ÆâÍÆ¤òÌÀ¼¨¤·¤ÆÊç½¸¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿ºÎÍÑ¡×¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙ¤´¤È¤ÎºÎÍÑ¿Í¿ô·×²è¤âºî¤é¤º¡¢¡Ö¿¦Ì³¤äÀìÌçÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò»þ´ü¤òÌä¤ï¤ººÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¹âµéÎ¹´Û¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ØÀ¸¼«¤é¤¬·è¤á¤é¤ì¤ëÄÌÇ¯ºÎÍÑ¤ò£²£´Ç¯¤ËÆ³Æþ¡£³ØÇ¯¤ÏÌä¤ï¤º¡¢£±Ç¯À¸¤Ç¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌÇ¯ºÎÍÑ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢£±£¸Ç¯Â´ºÎÍÑ¤Ç¤Ï£²£²¡¦£±¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£¶Ç¯Â´ºÎÍÑ¤Ç¤Ï£³£µ¡¦£±¡ó¤ËÁý¤¨¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î·ªÅÄµ®¾Í¡¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¢³è¤Î»þ´ü¤äµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÎÍÑ¤Î¶ÈÌ³¤äÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£