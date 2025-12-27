彦根市公式Xの投稿が反響

年末の駅構内に掲げられた横断幕に反響が広がっている。滋賀県彦根市の公式Xが公開した写真に写っていたのは、同県のサッカークラブが成し遂げた快挙を祝う横断幕。県民からは改めて、歓喜の声が上がった。

横断幕で祝われたのは、滋賀県初のJリーグ入りを果たしたレイラック滋賀FC。「祝Jリーグチーム誕生 レイラック滋賀FC」と大きく書かれ、改札口の上に掲げられている。駅利用者が行き交う中、歓喜の雰囲気を醸し出していた。

彦根市広報の公式Xは、この横断幕の画像を公開。「来年もホームタウンとして、より一層盛り上げていきたいと思いますので、皆様の熱い応援をよろしくお願いします」と投稿すると、反響が続々と寄せられた。

「写真眺めてるだけで泣けてくる」

「地元に改めてJクラブ誕生した事を実感」

「嬉しいですね」

「彦根市Jリーグ誘致推進室の方々のご協力がなかったら、確実にここまで来れてない」

「すごい」

「彦根に見に行きたいです！」

レイラック滋賀は2025年のJFLで2位となり、J3・JFL入れ替え戦へ進出。アスルクラロ沼津（J3・20位）に勝利し、来季のJ3昇格を決めた。



（THE ANSWER編集部）