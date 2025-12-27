Photo: 山田洋路

キャッシュレス化が進むなか、財布のトレンドは「小型化」が主流になりつつあります。

小ささを追求すると、使い勝手が犠牲になりがちですが、「合体・分離」というユニークな機能でこれを克服した製品が「dritto Bill & Coin」です。素材や仕立てにもこだわった意欲作、その質感とギミックを検証しました。

大人の色気を感じる「ゴールド」のアクセント

Photo: 山田洋路

素材にはイタリアの名門バタラッシー・カルロ社の「プエブロレザー」が使われており、和紙のような独特のマットな質感が印象的。

そして何より、金具がゴールドカラーで統一されていて、これが高級感を漂わせています。このホックはイタリアPRYM社製の「挽物（ひきもの）」と呼ばれる高級パーツ。こちらがジュエリーのような輝きを添え、革の無骨さと絶妙なコントラストを生んでいます。

合体ギミックは「実用レベル」か？

Photo: 山田洋路

この財布の最大の特長である「合体（ドッキング）」。正直、ここが一番の懸念点でした。「面倒ではないか？」「すぐに外れてしまわないか？」 しかし、実際に試してみるとその不安は解消。

分離した状態からでも、もたつくことなくスムーズに合体が可能です。カードを利用して合体する仕組みもユニークで、このあたりからは折り紙を想起します。

念のため、耐久性もテストしてみました。合体させた状態でポーチに入れ、強めに振ってみましたが、勝手に離れてしまうことはありませんでした。これなら普段使いで意図せずバラバラになる心配はなさそうです。

合体時の使い心地は「普通の財布」として通用するか？

Photo: 山田洋路

合体させた状態（Full Mode）でのサイズは縦8×横10×厚み2.5cm程度。一般的な二つ折り財布と比べて、厚みや取り出しやすさに違和感はありません。むしろ、機能が凝縮されている分、密度のある持ち心地が所有欲を満たしてくれます。

特筆すべきは「携帯しやすさ」です。実際にジャケットのポケットに入れてみましたが、すんなりと収まりました。Full Modeですらシルエットを崩さず持ち歩けるのは魅力的です。

Photo: 山田洋路

会計時の動作もシミュレーションしてみました。合体させた状態で、お札、小銭へのアクセスを一連の流れで試してみましたが、非常にスムーズ。合体時は完全に「1つの高性能な二つ折り財布」として機能します。

分離（コインケース単体）での使い勝手

Photo: 山田洋路

最もよく使いそうな形態が、小銭入れパーツ「dritto Coin」。このサイズ感（縦6.3×横9×厚み1.5cm）は、ポケットに入れても存在感を忘れるほどコンパクトです。

便利なのが、小銭入れ単体でもカードが入るという点。クレジットカード1枚と小銭、予備の紙幣を入れておけば、ランチはこれだけで十分行けそうです。「dritto Coin」はただの小銭入れではなく、ミニ財布としても優秀でした。

ギミックだけじゃない、実用性の塊

Photo: 山田洋路

「dritto Bill & Coin」は、「合体」というギミックを売りにしながらも、その本質は使う人の日常に寄り添う、真っ当な道具でした。高級感のあるプエブロレザーと安心感のある合体構造、単体でも使いやすい財布としての完成度…。

これらを兼ね備えた「dritto Bill & Coin」は、オンオフを自由に行き来する現代のライフスタイルに最適なパートナーといえそうです。

「dritto Bill & Coin」のプロジェクトは現在、machi-yaにて公開中です。一般販売価格よりもお得な「早割」も用意されています。革を育てる楽しみと、シーンを選ぶ自由を手に入れたい方は、ぜひプロジェクトページをチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

