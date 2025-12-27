大勢のマダムたちが大熱狂！　クォン・サンウ「来日中の神対応」と 「レンタカー追跡劇」の結末

窓を全開にして……輝きスマイル！

師走の東京、その夜の寒さを吹き飛ばすような熱気が霞が関の一角に渦巻いていた。

12月中旬のとある夜、都内では韓流ブームの黎明期から第一線を走り続ける俳優、クォン・サンウ（49）のファンミーティング『KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN「笑う門には、君がいる」』が開催されていた。’00年代初頭、ドラマ『天国の階段』や『悲しき恋歌』の好演で、“涙の貴公子”とも称されるイケメン俳優も、いまやアラフィフ。渋みと余裕を増して、より一層の輝きを放っている。

イベント終了後の午後８時。会場の裏手にある通用口周辺には寒空の下にもかかわらず50人ほどのファンが集結。中心層は、かつての韓流ブームを支え、共に歳月を重ねてきたマダムたちだ。

「今回のイベント、本当に距離が近くて最高だったわ」

「前回は来られなかったから、今日会えてよかった」

興奮冷めやらぬ様子で、会場内で撮影したばかりの「推し」の写真を自慢し合う声が飛び交う。関西方面から遠征してきたと思われる40〜50代女性のグループもおり、改めて彼の根強い全国的な人気を思い知らされる。

そんなファンの前に、ついに主役が現れる瞬間が訪れた。帰路に就く途中、クォン・サンウは送迎車の後部座席の窓を全開にし、集まったファンたちに満面の笑みを向けたのだ。寒風にさらされるファン一人ひとりの目を見つめるように、ゆっくりと手を振る。その距離、わずか数メートル。

「キャーッ！ サンウさーん！」

という黄色い歓声が夜のオフィス街に響き渡る。これぞ、長年ファンを虜にして離さない「神対応」だ。

日本ファンを大切にするワケ

なぜ彼はここまで日本のファンを特別扱いするのか。韓国コラムニストの児玉愛子氏は、クォン・サンウと日本のファンの間には「特別な絆がある」と解説する。

「もちろん元祖韓流スターとして付き合いが長いというのもありますが、ここ数年で人気になったK-POPアイドルたちとはファンへの“思い”の深さが違います。実は彼、人気絶頂期に結婚したことで、当時は韓国のファンが激減するという苦い経験をしているんです。

そのとき、変わらずクォン・サンウを支え続けたのが日本のファンでした。だからこそ、’14年ごろに多くの韓流スターが巨大市場である中国を向いて日本に来なくなった時期も、彼は変わらず来日し、日本のファンを大事にし続けてくれたんです」

まさに、苦しい時を支えてくれた恩人への義理を忘れない男気。その信頼関係があるからこその「窓全開」なのだろう。

しかし、この夜のドラマはここでは終わらなかった。送迎車が走り去ると同時に、待機していた数人の女性ファンが素早い動きを見せた。近くに止めてあったレンタカーに飛び乗り、猛然と送迎車の後を追い始める。まさに「追っかけ」の執念である。

一行が向かった先は、多くの韓国料理店が立ち並ぶ赤坂エリアだった。ドアが開き、ベージュのロングコートを纏ったクォン・サンウが降り立つと、先ほどの会場から執念の追跡を見せてきたレンタカー組の女性ファンが、車から降りて彼のもとへ駆け寄ろうとした。すかさずスタッフが「下がって！」と制止に入り騒然となったが、彼は「ごめんね」と言わんばかりの笑顔で軽く会釈し、店へと吸い込まれていった。

現代の推し活事情からすれば、レンタカーでの追跡など驚くべきバイタリティだが、前出の児玉氏は「これぞ韓流ブームの熱量」だと語る。

「ブーム全盛期から、韓国ではスターの車を追跡するファンはいました。当時はレンタカーではなく、タクシーに分乗して追跡したり、中にはスターが住むマンションの一室を借りるファンもいたほど。当時のファン層は年齢も高く、お金に余裕のある人も多かったので、そういったダイナミックな推し活ができたのでしょう。しかも、クォン・サンウは本当に優しいので、近くまで行けたら手を振ったり、握手ぐらいはしてくれる。こうしたきめ細かいファンサービスが、ファンの心をガッツリつかみ、さらなる熱狂を生んでいるのだと思います」

それから約２時間。店内で極上の焼き肉と束の間の休息を楽しんだであろうクォン・サンウが再び姿を現すと、待ち構えていたファンが駆け寄ろうとする。しかし、スタッフが呼びかけるとファンたちはそれ以上踏み込むことはなかった。

義理堅い優しさ、追跡劇すら巻き起こす圧倒的なスター性――。今回の来日で見せた数々の表情は、クォン・サンウが現在進行形のトップ俳優であることを何よりも雄弁に物語っていた。