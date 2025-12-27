40・50代は短めよりこっち！【ハニーズ】体型カバーも叶う♡「ロング丈アウター」

気になる腰やヒップまわりをさりげなく包んで、すっきり見せてくれるのが「ロング丈アウター」の魅力。40・50代の着こなしにも、安心感を添えてくれるアイテムです。中でも【ハニーズ】の冬アウターには、挑戦しやすい価格帯に加えて、さりげないデザインや機能性が光る優秀アイテムが揃っています。「体型もカバーできるアウターが欲しい」「太ももまで防寒できる1枚がいい」──そんな大人女性におすすめのアイテムをセレクトしました。

ダイヤキルト × メタルジップで品よく決まる1枚

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\8,900（税込）

さりげない存在感を放つメタルジップが、大人の装いにリッチなアクセントを添えるキルティングコート。ダイヤ柄のキルトステッチが、温もり感をキープしつつも都会的な印象に導いてくれます。首もとがノーカラーでスッキリしていたり、ウエストをドローコードで絞れたりと、大人が上品に着こなせる工夫も。

ダウンのような暖かさに期待できる機能性アウター

【ハニーズ】「ファイバーダウンコート」\6,900（税込）

6,000円台と、手に取りやすい価格帯の中綿コート。ゆったりめの身幅に長めの丈で、大人世代も安心して取り入れやすいデザインです。マイクロファイバーの中綿は「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさのエコ素材」（公式サイト）とのこと。撥水加工付きであったり、フードが取り外せたりと、日常使いにあると嬉しい機能もたくさん詰まっています。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M