◇全日本大学サッカー選手権決勝（2025年12月27日 栃木県グリーンスタジアム）

サッカーの第74回全日本大学選手権は27日、栃木県グリーンスタジアムで決勝が行われ、筑波大が国士舘大を3―0で下して8大会ぶり10度目の優勝を飾った。日本代表MF三笘薫（現ブライトン）が1年生でメンバー入りしていた16年以来の日本一。今季は関東大学リーグ1部でも優勝しており、“ダブル制覇”は1980年以来、45年ぶりの快挙となった。

1年生が輝いた。途中出場を含めて決勝のピッチに立った16人のうち、1年生は4人。その4人で、全ての得点を演出した。

試合が動いたのは後半24分から。DF布施克真が右サイドからアーリークロスを送ると、ゴール前で抜け出したMF大谷湊斗が右足で蹴り込んで先制した。同31分にはMF矢田龍之介が蹴った右CKをニアで途中出場のFW山下景司が頭で合わせて追加点。最後は同42分に再び大谷が、ハーフライン手前から蹴り出されたパスに抜け出し、GKを冷静にかわしてダメ押し点を仕留めた。2得点の大谷はMVPに輝いた。

今年はJ1を鹿島、J2を水戸が制し、高校年代でも21日に鹿島ユースが高円宮杯JFAU―18プレミアリーグファイナルを制した。大学でもまた、茨城県勢が日本一に輝いた。