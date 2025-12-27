がん闘病中の石橋貴明、ゴルフ場に姿「素晴らしい回復力ですね！」 丸山茂樹と2ショット
プロゴルファーの丸山茂樹（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。食道がんと咽頭がんで闘病中のお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明（64）とゴルフ場で会ったことを報告した。
【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明
丸山は「ゴルフ場で貴さんに会った 元気そうで安心しました」と投稿。石橋と笑顔で自撮りした写真を添えた。
オレンジ色の服にメガネ姿の石橋はピースをして元気そうな様子を見せており、丸山は「くれぐれもご自愛ください」とメッセージを送っていた。
この投稿には「素晴らしい回復力ですね！頑張って欲しいです！」「すごい回復」との声が寄せられた。
