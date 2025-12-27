ボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が26日、2026年5月にフェザー級に転向する可能性があると話し、大橋ジムの大橋秀行会長がコメントしました。

ボクシングの「The Ring V: Night of the Samurai」に出場する井上選手は前日計量を一発クリア。計量セレモニー前に記者の取材に答えた井上選手は「会長から『来年の5月はフェザー級転向もあり得る。中谷戦もどうなるか分からない』といわれました」と話しました。

計量セレモニーを終え、取材に応じた大橋会長はこのことについて聞かれると「もちろん魅力を感じているんだけど、挑戦を受けるのではなく、挑戦したいという、フェザー級5階級制覇に挑戦したいという気持ちもあるのも事実ですね。もちろん中谷選手も魅力あるし両方事実というか。まだちょっと、時間があるのでこの試合が終わってその辺は話し合いたいと思います」とコメントしました。

来年5月は中谷潤人選手との試合か、フェザー級転向かは今回（27日）の試合内容は関係ないと話し、「本人の意思も尊重して決めていきたい。まだわからないのでみんなで相談して決めたい」とあくまでプランのひとつとしました。