INIº´ÌîÍºÂç¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬12·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º´ÌîÍºÂç¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È²á¤´¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÍ»Ò
º´Ìî¤Ï¡ÖXmas DisneySea¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦OCTPATH¡Ê¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡Ë¤Î·ªÅÄ¹ÒÊ¼¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«»£¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤»¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ì¿¿¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤ÈÍèÇ¯¤â»þ´Ö¤ß¤Ä¤±¤Æ²ñ¤ª¤Ê¡×¤È·ªÅÄ¤Ø¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢INI¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¤Ë»²²Ã¡£º´Ìî¤ÏINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢·ªÅÄ¤ÏÃ¦Íî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÏOCTPATH¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¸òÎ®Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
