＝LOVE諸橋沙夏、白キャミソールのクリスマスコス披露「破壊力すごい」「天使」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が12月17日、自身のInstagramを更新。クリスマスコスチューム姿を披露し、話題になっている。
【写真】29歳イコラブメンバー「透明感すごい」素肌輝くクリスマスコス
諸橋は「みんなは、誰とどんなクリスマス過ごしたの？」とつづり、クリスマスのコスチューム姿を披露。サンタクロースの帽子を被り、白地にクリスマスカラーの飾りがついたファー素材のキャミソールを着用している。
この投稿にファンからは「クリスマスコス似合いすぎ」「破壊力すごい」「透明感すごい」「冬の天使」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
