井上咲楽、肩上までバッサリカット「雰囲気違う」「一瞬誰かと」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの井上咲楽が12月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「雰囲気違う」肩上までバッサリカット
井上は「髪の毛切りました！バッサリ」とつづり、新しいヘアスタイルでのショットを公開。以前は肩下まであるセミロングだった髪がバッサリと切られ、ボブスタイルとなっており「ドライヤーが心から苦手なのですが、とっても楽になりました」と髪が短くなったことでのメリットについても記している。またその他にも、蟹しゃぶを作る様子も投稿している。
この投稿には「少女みたい」「一瞬誰かと」「いい感じ」「似合う」「顔立ちの美しさが引き立つ長さ」「何しても可愛い」「雰囲気違う」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
