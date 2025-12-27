神田うの、クリスマスイブディナーのタイトミニワンピコーデ「ボディラインが綺麗」「スタイル変わらないの凄い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの神田うのが12月26日、自身のInstagramを更新。クリスマスイブのディナーでの装いを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳ベテランタレント「スタイル変わらないの凄い」タイトミニワンピコーデ
神田は「イヴやクリスマスにお寿司も初めてでしたが初めて伺う『すし匠』さんでクリスマスイヴディナー致しましたよ」とつづり、夫が夏から予約を入れてくれていたというハワイの「予約の取れない名店」を訪れてのディナーの様子を公開。数々のお寿司の写真とともに、家族写真と思われるショットや、自身のショットを投稿している。神田は赤と白のドットパターンのタイトなミニワンピースを身に着けており、美しいボディラインとスラリとした脚が際立っている。
この投稿には「お美しい」「ボディラインが綺麗」「スタイル変わらないの凄い」「ご主人優しい」「お寿司美味しそう」「圧巻の美貌」などと反響が書き込まれている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
