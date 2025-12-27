¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¾»Ê¿¡¢Æ±¹»ºÇÂ¿¤Î83ÆÀÅÀ¤Ç¹¥È¯¿Ê¡¡HOµÜËÜ¿ò¼ç¾¡ÖÇ¯±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡¾»Ê¿83¡½0»ÍÆü»Ô¹©¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾»Ê¿¡Êºë¶ÌÂè1¡Ë¤Ï83¡½0¤Ç»ÍÆü»Ô¹©¤ò²¼¤·¤Æ2²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²Ö±à¤ÇÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£HOµÜËÜ¿ò¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî5²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¬¤é2²óÀïÇÔÂà¡£µÜËÜ¤Ï¡ÖÇ¯±Û¤·¡Ê3²óÀï¿Ê½Ð¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£