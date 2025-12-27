¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡80Ç¯Âå¤Ï¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¿Ë»¤â¡ÖËÜÅö¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤â¤¦1²ó¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1980Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤ÎÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾ÅÄ¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âË»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¿·´´Àþ¤äÈô¹Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡£¤½¤·¤Æº£¡¢45¼þÇ¯¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÂçÂçÂº·É¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÍçÂ¤Îµ¨Àá¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ45Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿·´´Àþ¤äÈô¹Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ÏTBS¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬±©ÅÄ¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢Åö»þ¤Ï¥¿¥é¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¿¥é¥Ã¥×¤¬Íè¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤¿¤È¤³¤í¤Ç²Î¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ò¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ß¤ê¤Æ¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¤é²Î¤¦¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤ËÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Æ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ìÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ó¤Ê¤Î¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¡Ö¿²¤ë»þ´Ö¤âËÜÅö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æº£¹Í¤¨¤ë¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¤ÏÌëÃæ¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¹¤°¤Ë±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤â¤¦1²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤È¤«¤Ç¡£80Ç¯Âå¤Ë¡£²ÎÍØ³¦¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£