Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤ËÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡ÖÊóÉüÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï26Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÂçÎÌ¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö´ØÏ¢´ë¶È20¼Ò¤Ê¤É¤ËÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¼«±ÒÇ½ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉð´ïÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤Ø¤ÎÊóÉüÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¡¢Áí³Û¤Ç1Ãû5000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉð´ï¤ÎÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤ÏË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÀ¯ºö¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£

Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»öÅª¡¢³°¸òÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°µÎÏ¤ò»ß¤á¡¢Í­°ÕµÁ¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£