「柚子色」採用でビビットなイメージに

トヨタのカナダ法人は2025年11月6日、ピュアスポーツクーペ「GR86」の2026年モデルを発表しています。

今回のモデルでは、印象的なイエローのボディカラーをまとった特別仕様車「Yuzu Edition（ゆずエディション）」が新たに設定され、全4グレード構成で販売されるとのことです。

2026年モデルのハイライトとなる「ゆずエディション」は、「プレミアムMT」グレードをベースとし、パフォーマンスとスタイリングのさらなる強化を目指した特別な一台です。

ボディカラーには専用の「ユズイエロー」が採用され、その特徴をグロスブラックのアクセントパーツが一層引き立てています。

足元にはマットブラックの18インチホイールが装着され、エアロダイナミックボディキットやGRロゴ入りシルバーチップを備えたCat-Backエキゾーストも装備されます。

さらに、SACHSダンパーとブレンボブレーキが組み込まれることで、GR86が持つポテンシャルを極限まで引き上げています。

GR86は、トヨタがこれまでレースやラリーで培ってきた知見を反映させた2ドアのピュアスポーツクーペであり、空力に優れた高強度ボディを特徴とします。

全モデル共通で、パワートレインには自然吸気の2.4リッター水平対向4気筒エンジンを積み、最高出力228馬力・最大トルク184lb-ftを生み出します。

これにより、発進直後から力強い加速を実現し、トルセンLSDとの組み合わせでコーナリング性能も向上させています。トランスミッションは6速MTまたはパドルシフト付き6速ATから選ぶことができます。

シャシは軽量でありながら極めて高い剛性を持ち、ボンネット、フロントフェンダー、ルーフパネルにアルミニウム製パーツを使用することも軽量化に寄与。

その結果、トヨタが製造する数々のスポーツクルマの中でも特に軽量な一台となっています。

また、ワイドスタンスと低重心設計は、アグレッシブなスタイリングとエアロダイナミクスを高い次元で実現しています。

サイドシルスポイラーやリアホイールアーチフィンといったデザインはダウンフォースを増大させ、高速走行時のグリップ力を高める効果があります。

インテリアは最大4人乗車が可能な2＋2シートレイアウトを採用しており、長距離走行での快適性を持ち合わせつつ、スポーツ走行時にはドライバーとナビゲーターをしっかりとホールドします。

ドライバーを中心に開発されたコックピットは、シフトやボタン類、計器類が最適な位置にレイアウトされており、視線を前方から逸らすことなく直感的な操作が可能です。

安全性能もGR86の魅力であり、ステレオカメラを活用したプリクラッシュブレーキやアクティブクルーズコントロール、レーンデパーチャーウォーニングなど、最新の先進安全機能が全モデルに標準で装備され、オーナーと乗員を保護します。

今回発表された2026年モデルGR86（通常モデル）のカナダにおける車両価格は、3万2695カナダドルから3万7660カナダドル（日本円で約373万から約430万円）です。

また、特別仕様車の「ゆずエディション」は4万4825カナダドル（約512万円）に設定されています。