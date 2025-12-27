『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）に参加したことで話題のトモキ（西山智樹）とダイスケ（前田大輔）によるボーイズグループ結成プロジェクト・TAG SEARCHから、新グループ・TAGRIGHTが始動。2人とともに活動するメンバーを探すドキュメンタリー番組が、『シューイチ』（日本テレビ）内にて『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』として放送中だ。また、Huluでは完全版が配信されている。

（関連：【画像】『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』候補者一覧）

■トモキとダイスケの覚悟、“自分をさらけ出す勇気”と向き合った夜

第3話（12月14日放送回）は、新たな壁に直面した1回目の合宿を振り返る場面から始まる。「目標達成に何一つ追いついていない」と話すトモキ、不安を感じているのは「2人に足りてないものが多すぎる」と語るダイスケも同じだ。「俺たちが指標にならないといけない」「自分の限界値を定めずにもっと突出する」――2人はそれぞれの言葉で、覚悟を口にした。

そんな中、始まった2回目の合宿。

今回の合宿では、トモキが作詞作曲を手掛けたプレデビュー曲「FOREVER BLUE」のダンスを前半で仕上げていく前半3日間、その後ダンスに加えて歌も完成させていく後半2日間を経て、最終日の“最終発表会”にデビューメンバー5人が決定するという流れになっている。

「FOREVER BLUE」の振り付けを担当したのは、ダンサー／振付師のYUMEKIだ。彼が合宿にも参加し、早速動きの早い最高難度の振り付けを披露。7人は、YUMEKIからサビ冒頭12秒の振り付けのダンスレッスンを15分間受け、その後10分間の自主練を挟んで、YUMEKIの前で1人ずつ発表していくことに。

「自分が成長したものを背中で見せる」と語っていたトモキは、振りが飛んでしまう場面もあったものの、経験者ならではの理解力でYUMEKIが振り付けで伝えたいニュアンスや思いを即座に汲み取っている点に、YUMEKIは目を留める。だが、続くダイスケは途中で振りが飛んでしまい、動きが止まってしまう。間違えたからと踊ることを止めた姿を見て、YUMEKIは「振りは完璧じゃなくていい」と言い、プロとしての“ステージの立ち方”を指摘。「最後の機会」ということを前提に、「成長するのを見たい」と言葉を投げかけた。

それに続く候補者たち。シオン、ダイゴ、カイリ、セイマはノーミスで踊りきるも、「上手ですけど、それ以上のものがない」「自分が出せるところを抑えちゃっている感じ」と指摘される。ダンス未経験のジェイには、「何十倍、何百倍も練習しないと間に合わない。危機感はメンバーの誰よりも必要」と厳しい言葉が向けられた。

その夜からは、3日間共同生活を送る“TAG ROOM”が公開された。寝室はダイスケとセイマ、シオンとトモキとダイゴ、ジェイとカイリの3部屋に分かれた夕食の席では、ジェイの第一印象や、カイリの“アメリカンスタイル”な接し方が話題に挙がり、リビングは自然と笑いに包まれていく。夕食後は近くのダンススタジオで自主練習へ。ジェイ、セイマ、カイリは年齢が近いこともあり、レッスン中や休憩中も行動をともにしている仲でもある。気づけば時計の針は深夜2時を回っていた。

翌日午前中は自主練習、撮影した動画を見ながらスマホで振りをチェックしていく。昼食時間にカメラの前で「一緒にデビューしてサウナとか行こうな」と話すセイマに対し、ジェイから「みんなでいきたいです。7人で……」と思わず本音が漏れる。ジェイの言葉に、セイマも「悲しいけど2人落ちる」「それを考えると練習に集中できない」と寄り添いながらも言葉を呑み込む。

ミスなく踊りたいと語っていたジェイだったが、苦戦していたパートはまだぎこちない。それを見たYUMEKIは、「動きが音を意識していない」「みんなの何十倍も練習してください」と厳しい言葉を投げかけた。その後の全体練習でもYUMEKIは「普段の練習室の感覚で踊ったら絶対にダメ。ポイント1個1個に集中して」「2回同じことを言わせないで」と喝を入れる。

YUMEKIが何度も口にしたのは、「殻を破ってほしい」という言葉だった。オーディションに何度も落ちて自分を出すことを恐れていた候補者にとって“最大の壁”を乗り越えてほしい――そんな言葉を彼は伝えていた。

中間発表の前日、トモキが全員をTAG ROOMのリビングに集めた。

彼は「俺はあんまり人を信じられない。人に対して開放するのが苦手。けど、チームをやっている以上、100%みんなを信じるしかない」と話し始める。自分はみんなを信じることしかできないから、その上で「わがままでいいから、自分ベースで話してほしい」「もっと自分に自信を持ってほしい」と涙ながらに本音を語り、そこにいる全員が自身の想いを打ち明けていく。

カイリは言葉を詰まらせながら不安な気持ちを語るも、最後に「僕はここでデビューしたいです」と告げた。ジェイは、スキル面への不安を感じ、「自分に居場所があるのか、グループにいていいのか思っていた」と吐露。そして「明日のパフォーマンスでは全部出せるように全力を尽くしたい」と語り、セイマも涙ながらに「僕は（本当は）7人でデビューしたいです」と力強く伝えた。

ダイスケは、自分が候補者たちから頼ることのできる存在になれていないことに「めちゃくちゃ劣等感を感じている」とこぼしながら、自分の弱い部分を知ることができたのはみんなのおかげだと感謝の言葉を続け、「ここにいるメンバーに命預けられる。強い意志を持って信頼し合ってぶちかますのがチームだと思っている」と熱く想いを伝えた。

シオンも、メンバーになって「5年、10年、15年先もやっていきたい」とデビュー後のビジョンを語り、ダイゴも「必ずここで夢掴んで本当の意味での最後の場所にしたい」と覚悟を話す。深夜から出発前まで練習を重ねた7人は、ここから中間発表に臨むことになる。

練習を経て、顔つきも変わった7人。ソロパートでは、それぞれが今持てる力を出し切ろうとする姿が見えた。ダンス初心者のジェイも、苦手なパートを克服していく姿勢を崩さない。表情がほぐれ、笑顔で踊るようになった変化が印象的だった。技術的な完成度以上に、荒削りであることさえ、彼らがこのパフォーマンスに全力を注いでいる証のように映った。

そんな7人を見て、YUMEKIは「1日でこんなに人って変われるって今のパフォーマンスで証明できた」と一人ひとりが課題に向き合った結果だと高く評価。ジェイについては、完璧じゃない部分もあるが「認めてあげたい」と思うパフォーマンスだったと語り、次のステップではそれぞれを“プロ”としての目線で見ていくと告げる。「気を引き締めてこないとまじでやられる」というその一言が、最終パフォーマンスの重みをはっきりと示していた。

■『TAGRIGHT』挫折を重ねた7人が掴んだ手応え、YUMEKIが思わず零した本音

第4話（12月21日放送回）は、合宿後半の様子が映し出された。

最終パフォーマンスはYUMEKIからプロの目線での講評を受けることになる。まずは、前回の中間発表時の振り付けを一人ひとりの個性を出せるようにブラッシュアップ。ソロパートを担当するメンバーが、ダイスケからセイマに変更となった。新たな振り付けの練習を経た通し練習の中で、「こんなに近くで見ているのに意思が伝わらない」「残るものがほしい」とアドバイスが飛ぶ。

2日目はマイクを持ちながらの練習がスタート。歌とダンスを両立させるパフォーマンスの大変さに直面した候補者たち。それを韓国でのデビュー経験を持つ候補者最年長のダイゴがフォローし、「ダイゴくんがいないとやっていけないぐらい」（シオン）とほかの候補者からも厚い信頼を集める。YUMEKIもダイゴのことを注目しているメンバーの1人だと評価している様子だ。

そんな中、トモキ、ダイスケと同じ事務所に所属するダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバーが見学に訪れ、7人のパフォーマンスを見ることに。7人全員の熱量に涙を見せるメンバーもおり、「今しかできないパフォーマンスだと思う。グッときた」（八村倫太郎）と温かい言葉を受ける。初めて人前で披露したことで、7人は足りていない部分と手応えの両方を掴んでいく。

セイマはソロパートで気持ちが先走ってテンポが速くなってしまったり、シオンはパフォーマンスの見せ方や表現の方法が課題として浮き彫りになる。自主練習中も、セイマは同曲の作詞を務めたトモキに歌詞の意味やメッセージをヒアリングしつつも、なかなかパフォーマンスとしての答えを見つけきれない。デビュー目前でオーディションで脱落した過去があるシオンも、自分の壁に向き合い続ける。

そんな中、練習している彼らのもとにYUMEKIが差し入れを持って姿を見せた。「自分が今ここにいていいのかわからなくなっている」と不安をこぼしたセイマには、同じダンサー出身としてYUMEKIも「個性的すぎ」などと言われていた過去を語りつつ、「やりたいことがあるんだったら突き通してください」「周りの人の力も借りていいから、周りをもっと頼ってもいい」と熱いエールを送った。続けてダイスケが、「普段の（おちゃらけた）セイマがめちゃくちゃ好き」と話し、「自分をもっと出せば変わるんじゃないかな」とアドバイス。「自分自身をいい意味でも悪い意味でも知れた」とセイマは振り返る。

自分の魅力を模索しているシオンに対して、YUMEKIは自身の魅力となぜこの仕事を選んだのかを問いかけ、「そこが見えたら、シオンの課題はクリア」だと伝える。「シオンには幸せになってもらいたい」というYUMEKIの言葉に涙するシオンを背中をさすりながら「本気だから感情が動いている」と声をかける様子も印象的だった。

最終日、自分自身の壁を乗り越えるために一緒に苦難を乗り越えてきた7人が最後のパフォーマンスを披露した。セイマは肩の力が抜けて、彼のパーソナルな魅力が活かされた表現に。シオンも練習時の硬かった表情から一変、ステージを楽しんでいる様子が見てとれる。中間発表の時よりも7人の個性が輝く時間だった。

練習の成果を見たYUMEKIは、しばらく言葉を探したあとでこう口にした。「素直に応援したいとか幸せになってほしいと思った子たちは初めてです」と――。

その言葉に自信をつけたのか、セイマは笑顔でほかのメンバーに感謝を伝え、ダイゴは「スターになるべき」だという評価を受ける。YUMEKI自身も刺激をもらったと言い、その言葉を受けてダイゴは「この気持ちを忘れずに生きていきたい」と語った。

ダンス初心者という立場に、教える立場のYUMEKI自身も当初は戸惑いがあったというジェイ。未経験という立場でありながら、そんな自分を支えてくれたメンバーへの感謝を、真っ直ぐに口にした。

この合宿で「変わろう」「向き合おう」としていた姿を評価され、「これからは自信を持っていい」と伝えられたカイリは、この合宿で幸せな舞台を7人で作れたことが嬉しかったと話す。そして、YUMEKIはシオンに対して「できんじゃん」と笑顔をこぼす。「本当にシオンには幸せになってほしい。そう思えるアーティストってなかなかいない」と、殻を破った姿を評価。シオン自身も「ステージの楽しさをまた思い出せてよかった」と目を潤ませながら語った。

YUMEKIは最後に、「今後は“プロのアーティスト”としてお互い刺激し合える存在になれたら」と熱い気持ちを7人に伝えた。講評後、YUMEKIは7人が立つ舞台まで駆け寄り、肩を組んで「ここからがスタートだよ」と言葉をかけていたのだが、それは指導者という立場を超え、同じ表現者としてのエールだったように思えた。

次回、第5話（12月28日放送回）ではいよいよデビューメンバーが発表される。トモキとダイスケがTAGRIGHTとして一緒に“正しさ”を証明していく“個性”を持つ3名のメンバーとは――。彼らの決断と覚悟を最後まで見届けたい。

（文＝リアルサウンド編集部）