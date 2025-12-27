大相撲の伊勢ケ浜部屋が27日、初場所（来年1月11日初日、両国国技館）を前に報道陣へ稽古を公開した。

脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下11枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）は、聖白鵬改め寿之富士ら幕下以下の力士と10番取って6勝4敗だった。低い姿勢で力強く当たるなど持ち味を発揮。右膝を気にする場面もあったが、「俵にぶつけただけ」と話した。

番付発表後は首の状態を見ながら稽古を続けている。「（相撲を）取れない日もあったりする。特に今は寒くなってきたので、首の調子は日によって全然違う。無理しないように慎重にやっている」と語った。

初場所から、伊勢ケ浜部屋所属の“旧宮城野勢”8人が一斉に改名。炎鵬が旧宮城野勢で、ただ一人改名しなかった。「大相撲に入ってから、このしこ名で自分という存在がある。しこ名に恥じないような自分の名前を大切にしていきたい。今のところは（しこ名を）変えるつもりはない」。伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から改名の打診については「特にはなかった。親方の心遣いだと思う」と説明した。