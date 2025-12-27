原日出子、10品超のクリスマスパーティー料理に絶賛の声「家庭のクオリティじゃない」「真似したいメニューばかり」
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の原日出子が12月26日、自身のInstagramを更新。クリスマスの食卓の動画を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】66歳ベテラン女優「家庭のクオリティじゃない」10品超のクリパ料理
原は「クリスマスの夜は家族で クリスマスパーティー」とつづり、クリスマスの食卓を動画で紹介。「私の手作りや デパ地下お惣菜 別府から河豚も届いてテーブルも賑やか」とローストビーフやカプレーゼなどの10品を超える豪華な食事を披露している。
この投稿には「どれも美味しそう」「クリスマスパーティー楽しそう」「豪華すぎる」「家庭のクオリティじゃない」「真似したいメニューばかり」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「家庭のクオリティじゃない」10品超のクリパ料理
◆原日出子、10品超クリスマスパーティーの食事公開
原は「クリスマスの夜は家族で クリスマスパーティー」とつづり、クリスマスの食卓を動画で紹介。「私の手作りや デパ地下お惣菜 別府から河豚も届いてテーブルも賑やか」とローストビーフやカプレーゼなどの10品を超える豪華な食事を披露している。
◆原日出子の食事が話題
この投稿には「どれも美味しそう」「クリスマスパーティー楽しそう」「豪華すぎる」「家庭のクオリティじゃない」「真似したいメニューばかり」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】