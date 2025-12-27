離婚発表のQuizKnockふくらP、元妻・高山一実とのやりとり公開？ネット上で話題沸騰「配慮が細かくてさすが」「脳内再生余裕」
【モデルプレス＝2025/12/27】元乃木坂46でタレントの高山一実と東大発YouTuber・QuizKnockのふくらPが2025年12月27日、離婚を発表。ふくらPが自身のYouTubeチャンネル「ふくらPの動く点P」にて、公開していた動画の備考欄を更新した。
【写真】ふくらP、離婚後に話題となった高山一実との仲良し姿
2024年11月28日、「謎の謎解き宝箱が届いたので2人で解いていく」と題し、高山と謎解きを楽しむ様子をアップしていたふくらP。今回、この動画の備考欄を更新し「2025／12／27追記：『この動画消した方がいいー？』って確認したんですが『あ、全然大丈夫だよ〜』って言ってたのでそのまま残しております」と高山とのやりとりと思われる文章を追記した。
これを受け、ネット上では「2人のやりとりなのかな…？少し安心」「かずみんの声で脳内再生余裕」「お互いが幸せでありますように」「配慮が細かくてさすが」などの声が上がっている。
ふくらPは1993年8月7日生まれ。クイズを題材とするWEBメディア、YouTuber・QuizKnockのメンバーとして活動している。高山は1994年2月8日生まれ。乃木坂46の1期生メンバーとして2021年まで活躍。“かずみん”の愛称で親しまれる。2020年に発売した小説「トラペジウム」のアニメ映画が2023年に公開されるなど、幅広く活躍している。クイズ好きを公言しており、2019年発売の「QuizKnockファンブック」（クラーケン）に出演するほどの“QuizKnockファン”としても知られている。2人は、2024年7月7日に結婚を発表。2025年12月27日にそれぞれのSNSを通じて離婚を報告した。（modelpress編集部）
