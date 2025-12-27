¡ÖÃã²¦¡×¤òÁª½Ð¡¢ÃãÍÕÉÊÉ¾²ñ¤¬ÊÄËë¡¡Ãæ¹ñ¡¦Éð°Ð»³»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð°Ð»³12·î27Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÉð°Ð»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè6²ó¡Ö1938¡¦Àµ´ä¡×ÇÕÃã²¦Àï¡ÊÃãÍÕÉÊÉ¾²ñ¡Ë¤¬Á´¤Æ¤Î¿³ºº¤ò½ª¤¨26Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï·×3946¤ÎÃãÍÕ¥µ¥ó¥×¥ë¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£¿³ºº°÷¤¬ÃãÍÕ¤Î·Á¤ä¼Á¤òÉ¾²Á¤·¡ÖÂç¹ÈêÜ¡Ê¤À¤¤¤³¤¦¤Û¤¦¡Ë¡×¡ÖÆù·Ë¡×¡Ö¿åÀç¡×¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄÄÃã¡Ê½ÏÀ®Ãã¡Ë¡×¤Î4ÉôÌç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÃã²¦¡×¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÍ¿ô¤ÎÃã¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±»Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö»°Ãã¡ÊÃã¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½¤ä»º¶È¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¡Ë¤ÎÅý¹ç¡×¤È¤¤¤¦È¯Å¸ÍýÇ°¤ò·ø»ý¤·¡¢Ãã»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£