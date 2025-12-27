最大9連休となる今年の年末年始。楽しく過ごしたいところですが、ケガやアクシデントにつながる危険も潜んでいます。年末の大掃除で気をつけたい点や、餅を安全に食べるポイント、初詣などで遭いやすい犯罪の対策を紹介します。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「年末年始に潜む危険は？」をテーマに解説します。

■気をつけたい大掃除中の事故

忽滑谷こころアナウンサー

「年末年始の準備や計画を立て始めている人も多いかと思いますが、様々な場面で注意が呼び掛けられています。今年も残すところあと5日。年内のゴミの収集日も限られる中、そろそろ始めたいのが大掃除ですよね。ここで気をつけたいのが大掃除中の事故です」

「お風呂掃除をしているイラストを見て、ちょっと危ないなとか、ここに注意した方がいいなというところ、思い当たるものありますか？」

鈴江奈々アナウンサー

「お風呂場は滑りやすいから、つるんと滑っちゃったり…」

森圭介アナウンサー

「洗剤で換気しなきゃダメなものありますよね。換気が足りないとか…？」

忽滑谷アナウンサー

「確かにドアが開いている隙間がちょっとなので換気が足りないなど、いろいろあります。このイラストのスプレーには、カビ取り剤が入っています」

「消費者庁によると、年末にお風呂掃除をしている時に、64歳の男性がカビ取り剤を天井に向けて噴射したところ、そこから落ちてきた液体が目の中に入ってしまい、目の血管を傷つけてしまったということがありました」

「こうした塩素系や濃度の高いカビ取り剤などを使う場合は、目よりも高い場所にはスプレーをしない、換気をする、そしてゴム手袋をするなど、十分な注意が必要です」

山粼誠アナウンサー

「こういうのは結構、忘れた時にやってしまいがちですね。スプレーを普段は（下方向に）まいていても、いざ続けていると上にまいてしまうので、気をつけたいですね」

「他にも大掃除中に注意したいシチュエーションとしては、脚立を使っている場面があります。同庁によると、窓拭きをしていた80代の男性が脚立から滑って後ろ向きに転倒してしまい、頭と腰をうったという事故がありました」

■事故にも…脚立による事故の再現映像

忽滑谷アナウンサー

「NITE（製品評価技術基盤機構）が行った事故の再現映像があります。踏み台を使って窓拭きをする女性。手を伸ばすと、転んでしまうことがあります」

「また車の天井を拭いている時に、背伸びして奥の方まで身を乗り出すとバランスを崩して倒れてしまいます。こういった危ない点があります」

鈴江アナウンサー

「ちょっとずらして掃除すればいいんだけど、『もうこれぐらいなら届くかな』と思って、ついついやっちゃいますよね」

森アナウンサー

「ちょっと面倒くさがっちゃうと危ないですよね」

■窓と脚立のはしごは水平にセット

忽滑谷アナウンサー

「正しく脚立を使うことが大事です。実際にやってみたいと思います。NITEによると、脚立には安定する方向と倒れやすい方向があります。はしごになっている側にはなかなか倒れませんが、逆方向はちょっと力を加えるだけで倒れてしまうという特徴があります」

「例えば窓拭きなら、窓とはしごが水平になるように置いて作業をすると安全だということです」

森アナウンサー

「窓まで距離ができちゃうのでどうしても90度（の角度）でやっちゃったり、またいで使ったりするんですけど、いいんですか？」

忽滑谷アナウンサー

「脚立をまたぐのはダメということです。体のバランスを前後ろに崩しやすくなるためです。また、天板の上に乗ってはいけないものもあるそうなので注意が必要です」

■餅をのどに詰まらせないために

忽滑谷アナウンサー

「年末年始に食べるもので注意すべきなのが餅です」

「東京消防庁管内では餅などによる窒息事故が増える時期です。去年までの過去5年間で餅などをのどに詰まらせて救急搬送されたのが338人で、その時期は最も多いのが1月で135人、次いで12月で42人でした。この2か月だけで、全体の半数以上を占めました」

「年代は9割以上が65歳以上の高齢者でした。実際に72歳の女性がのどに詰まらせた餅を取り出した写真がありますが、大きさが5.5センチです。一口で食べられますし、お雑煮などには入ってそうな大きさですよね」

鈴江アナウンサー

「むしろ、もうちょっと大きめで（お雑煮に）入れてしまいます」

忽滑谷アナウンサー

「消費者庁は、餅を食べる時にはまず小さく切っておく、そして食べる前に先にお茶や汁物を飲んでのどを潤しておく、といったことを呼び掛けています」

「年末の毎年の話ですが、私は大丈夫と思わずに、周りの方も高齢者の方が食べる時には注意をしてあげてほしいと思います」

■警視庁、のべ20万人で特別警戒

忽滑谷アナウンサー

「年末年始、初詣や初売りでも注意しなければならないことがあります。人混みでのスリやひったくりです。こうした犯罪が増加する傾向にあります」

「東京・新宿の歌舞伎町では19日、警視総監がパトロールを行いました。警視庁は年末年始に特別警戒として、繁華街や初詣など賑わう場所を中心に、のべ20万人の警察官で警戒に当たるということです」

■お正月の人混みでは犯罪に注意

忽滑谷アナウンサー

「なぜ、スリやひったくりが年末年始に増えているのか。警備会社のセコムによると、初詣で手を合わせている時は誰もが無防備になりやすく、スリの被害に遭いやすいタイミングだといいます」

「カバンやポケットなどに意識が向いていない、あるいは目を閉じている方もいらっしゃるかもしれません」

「悲しいことですが、『初詣の時に悪いことをする人がいるはずがない』と思い込まず、口が閉じないバッグよりもファスナー付きで中身が見えないものを使う、バッグは常に視界に入るよう前側に持つ、必要以上の現金や貴重品は持たないといった対策が必要です」

鈴江アナウンサー

「年末年始、せっかくみんなで集まっている時だから、こういったアクシデントやケガのないように、笑顔で新年を迎えられるように皆さん気をつけていただきたいですね」

忽滑谷アナウンサー

「一年の締めくくりがやってきます。今年の年末年始は最大9連休です。楽しく過ごしながらも、身近なことに注意して、トラブルなく過ごしていただきたいと思います」

（2025年12月26日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）