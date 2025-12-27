福田雄一氏、M-1覇者・たくろうを絶賛「とにかく赤木くんの演技を研究している」ファンは期待「福田さん作品にもいつか出る日きますかねわくわく」
演出家、映画監督の福田雄一氏（57）が27日、自身のXを更新。『M‐1グランプリ2025』王者となったお笑いコンビ・たくろうを絶賛した。
福田氏は「M-1を観た夜から毎晩、たくろうさんのネタを必ず2回観てから寝ている。とにかく赤木くんの演技を研究しているのだ」と投稿。「『言わされて今思いついて言ってます演技』で、ここまでクオリティが高いものを見た事がない」と絶賛した。
続けて「ノンストップで設楽くんに『1000万入るんだから衣装買いなよ』って言われて『はい！ジャケット買って着ようと思います！』って言ってたけど、絶対にこのままの衣装でいて欲しいのは僕だけ？」と願望を。「だって、元サイコパスが着てそうなんだもん、このシャツ」と結んだ。
この投稿には「福田さん作品にもいつか出る日きますかねわくわく」と期待する声や「ジャケット買うより同じシャツ6枚買ったほうがいいなｗ」といった感想が寄せられている。
