◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(27日、京王アリーナTOKYO)

日本のトップレベルの選手たちが競い合う、国内最高峰のバドミントン大会。競技3日目となる27日には、混合ダブルスの2回戦が行われ、ベスト8が決定しました。

今大会でペアデビューとなっている元“シダマツ”松山奈未選手と緑川大輝選手ペアは、初戦に引き続いて2戦目でも「2-0」(21-18、21-16)でストレート勝利。第1ゲームは終盤まで相手ペアに優位な展開を許すも、6連続ポイントで一気に逆転しゲームを先取します。第2ゲームでも接戦の展開となるも、しぶとくラリーを続け、力強いショットを打ち込むことでポイントを重ね、競り勝って次戦に駒を進めました。

元“ワタガシ”渡辺勇大選手と田口真彩選手ペアは、女子ダブルスでも出場している“フクマツ”松本麻佑選手と相澤桃李選手ペアと2回戦で対戦。この試合は、相澤・松本ペアが第1ゲームを奪うも、第2ゲーム以降は渡辺・田口ペアが圧倒。「2-1」(19-21、21-14、21-13)でベスト8入りを決めました。