美川憲一「体重約10kg減」姿披露　パーキンソン病告白したばかりも、復帰コンサート開催で見せた順調な回復

12月27日までに、タレントのはるな愛が自身のInstagramを更新。クリスマスディナーをした様子を報告し、参加していた歌手の美川憲一とのツーショットを公開したが、そこでの美川の近影が話題となっている。

はるなは、《メリークリスマス、3人が大好きなレストランタヒチが閉店するので最後に堪能しにクリスマスディナーにいきました》と、綴り、思い出のレストランでディナーをしたことを報告した。《本当に美味しくて＃美川さんと＃吉野ママとたくさん通ったあ》と、以前から美川とともに通っていたことを明かした。

「添えられた複数枚の写真の中には、はるなさんと美川さんのツーショット写真がありました。美川さんは、ルイ・ヴィトンのモチーフが散りばめられたニットと、グレーのニット帽を被り、冬らしいコーディネートを披露。はるなさんと微笑むショットが並んでいます」（芸能ジャーナリスト）

2008年の『NHK紅白歌合戦』で美川の応援ゲストとして出演したはるな。それをきっかけに意気投合し、公私ともに今では家族のように2人の絆は深いという。しかし、この写真を見たファンからは、美川の姿に驚く声も寄せられていた。

Instagramのコメント欄やXには、「痩せた」とほっそりとした美川の姿に心配する声が寄せられた。

「写真の美川さんは、確かにフェイスラインがスッキリしたように見えます。さらに首筋が筋張っており、より痩せたように感じるのも無理はありません。

はるなさんが写真を撮るときは加工アプリを使うことも多いので、その加工が施されていることも要因の一つかもしれませんが、これまでよりもほっそりした印象に驚きが広がったのでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

美川といえば、2025年9月に不整脈の一種である洞不全症候群と診断され入院。さらに、入院中にパーキンソン病であることも判明した。12月10日に会見を開き、自身の口から状況を説明していたばかりだ。

「会見では、病気知らずで60年間一回も休んだことがなかった、と明かした美川さん。体重は実際に約70kgから62kgほどにまで減ったと言い、ずっと立っているとふらついたりするなどの変化を告白しました。現在の体調は『60％ぐらい』と告白しながらも、週2回程のストレッチやボイストレーニングで復帰に向けて準備を進め、12月14日には復帰後初のディナーショーも開催しました。体調が変化しながらも“しぶとく“活動を続けていく意欲を示していましたよ」（前出・芸能ジャーナリスト）

痩せた心配も「お黙り！」と一蹴しているかもしれない。