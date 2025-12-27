Ｊ１神戸は２７日、清水を契約満了になっていた元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を完全移籍で獲得したと発表した。乾はクラブを通じてコメントを発表し「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています」などと意気込んだ。

乾は２０２２年７月にＣ大阪から清水に加入。昨季はチームを３季ぶりのＪ１昇格に導くと、６月に３７歳を迎えた今季はリーグ戦に全試合出場し、３得点２アシストと、記録以外でも１４位で残留したチームを支えた。来季はプロ２０年目を迎えるが、技術、能力に衰えはなく変わらぬ独創的なプレーでファンを魅了し続けている。

神戸は今季、３季ぶりに無冠で終了。ミヒャエル・スキッベ新監督（６０）の下、真の常勝軍団へ、ドイツ、スペインと海外でのプレー経験や、２０１８年ロシアＷ杯では２得点をマークした経験もある乾の力が必要になったようだ。

＊ ＊ ＊

「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です。ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います。

今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています。

エスパルス退団が決定した際、最終戦でも多くのファン・サポーターの皆さんから「どこにいても応援する」と言っていただけたこと、たくさんのサッカー少年・少女が一緒に泣いてくれたこと、「サッカーを続けてほしい」と言ってくれたことが、本当に大きな支えとなりました。

そんな子どもたちに、また僕のプレーを観てもらえることを本当に嬉しく思いますし、ヴィッセル神戸で結果を出し、熱いファン・サポーターの皆さまに応援していただけるよう、チームに貢献していきたいと思っています。応援よろしくお願いします」