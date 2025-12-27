ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



【ちょっと先生！】



「昨日、血液検査の結果を聞くために病院に行きました。数値はすべて正常でひと安心。ですが、検査結果の用紙を見ながら先生の話を聞いているとき、衝撃の事実に気が付きました。なんと私の性別が“男性”になっていたのです。2枚もらった用紙のどちらにも男性と書かれており、『とうとうおじさんに間違われるおばさんになってしまったのか』と、ちょっぴり切なくなりました」



病院側のとんでもないミスにメンバーも困惑。ベースのムサは「男性と女性で正常値が違う項目があるかもしれない」と心配した。トンデモエピソードを披露したのは、ボーカルのクマガイタツロウ。昔からクマガイを“クマガヤ”と間違えられることは多かったそうだが、あるとき病院で「クマガヤタツオ」とフルネームで間違えられたという。クレームを入れようと思い返ってきた保険証に目をやると、なんと保険証にクマガヤタツオと書いてあり「こっちが間違えとったんかい！」と唖然としたそうだ。

医療機関から提出された書類だからこそ、記載ミスはショックかも……

【憎いインフルエンザ】



「ぼくは小学校の行事で『お味噌作り』をするよていでしたが、インフルエンザにかかって行けませんでした。お味噌作りをとっても楽しみにしていたし、友達にも会えないし、ひまです。早く治りたいです」



小学生からの不幸メールにメンバー一同大共感。ギターのイクローは「暇なときは本当に暇だった。熱が出て『寝ときなさい』と言われても、意外と平気だから寝られなかった」と振り返った。クマガイは平熱が36.8度と少し高め。「37度を超えたらみんなに心配してもらえる。だから（本当は全く大丈夫だけど）必要以上にしんどいふりをしていた」と暴露した。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

【先輩の態度が変わった】



「最近、私から挨拶しても返事をしてくれない先輩がいて辛いです。以前は仲が良かったのですが、急に不仲になり無視されてしまいます。どうしたら仲直りできますか？」



クマガイは「不仲のきっかけが分からないから難しいけど、相手の話を聞くことが大事。『仲直りしたい』という気持ちだけが先走り、相手の気持ちが分からなければ先に進まない。ただ、相手の返事によっては大きなダメージを受けるかもしれない。話しかけるなら自分の気持ちが元気なときに」と、アドバイスを送った。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

【オレに元気を分けてくれ！】



「出勤してから気づきました。寒いのにパッチ（股引･ももひき）を履き忘れていました。職場は物流倉庫のため、外と同じような気温になり、底冷えも酷いです。仕事が終わってからは母の介護と買い出しが。一日乗り切れるように元気を分けてください」



どうしようもない状況に、メンバーは「とにかく体を動かさないと耐えられないと思う。小刻みに足踏みするなどして、なんとかしのいでください！」とエールを送った。

ワタナベフラワー・ベースのムサ

※ラジオ関西『Clip水曜日』12月10日放送回より